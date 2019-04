Le fœtus de leur bébé décédé est introuvable

Une famille de Rivière-du-Loup est en état de choc. Après que la mère a accouché d’un fœtus décédé, les parents ont voulu récupérer le corps, mais une erreur de l’hôpital les en a empêchés.

Pierre-Luc Richard et Noémie Shareck s’apprêtaient à accueillir leur quatrième enfant, la petite Floralie. Cependant, au quatrième mois de grossesse, les parents ont appris que le coeur du foetus avait arrêté de battre. La mère a dû accoucher du bambin décédé. «Ils nous ont demandé si on voulait signer des papiers pour garder le bébé ou si on voulait le faire incinérer à l’hôpital. Nous autres, on a signé pour l’avoir et ils nous ont appelés hier pour nous dire qu’ils ont perdu le bébé», raconte le père de famille.

Les parents ne comprennent toujours pas comment les membres du personnel ont pu commettre une telle erreur. «Ils nous ont dit "on peut vous redonner le placenta, un bout de cœur", mais moi ce n’est pas ça que je voulais. C’était notre bébé à nous autres, ses doigts, ses mains, ses jambes. On voulait le mettre dans une belle urne qu’on voulait acheter et le garder dans notre cœur toute notre vie.» ajoute-t-il.

Personne n’était présent à l’hôpital d’Edmundston aujourd’hui pour répondre à nos questions, mais lorsque les membres du personnel médical ont contacté les parents vendredi, ils leur ont mentionné que jamais auparavant une pareille situation n’était survenue.

«Je trouve ça pas mal rough. Même ma femme ne le laisse pas voir mais je suis certain qu’en elle, elle trouve ça plus dur que moi. Tu cherches des réponses et elles sont dures à trouver», explique le père de 31 ans. La famille trouve la situation d’autant plus difficile qu’elle devait déménager au même moment que l’accouchement.

La famille évalue présentement ses options. Elle songe entamer des procédures judiciaires contre l’hôpital d’Edmundston.