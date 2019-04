Prendre la pose pour la lutte contre le cancer du sein

La journée «Une pose pour le rose» permet de ramasser des fonds pour lutter contre le cancer du sein, mais aussi aux modèles de passer un moment spécial avec leurs proches.

Rayonnante, Édith Lebel sourit à la caméra en compagnie de son amie Kim. Survivante du cancer, elle tenait à se faire prendre en photo aujourd’hui. Elle qui s’est mariée le 1er septembre dernier a reçu son diagnostic le 4 septembre. «Je voulais vraiment faire une photo avec Kim parce que, pour moi, l'union fait la force, c'est vrai».

Catherine Gagnon, atteinte du cancer du sein, était pour sa part accompagnée de sa sœur pendant la séance photo. «C'est une activité que je voulais faire avec elle. Pour moi, il y avait beaucoup de signification à tout ça.»

Petit studio, grand coeur

Annie Simard attend une centaine de femmes dans son petit studio aujourd’hui. «Je l'appelle mon chaos joyeux aujourd'hui. Je savais qu'on allait se piler un petit peu sur les pieds. Mais ça fait partie aussi de l'aventure de cette journée-là», dit-elle d’un ton enjoué.

Comme de nombreux photographes, elle a décidé de donner de son temps et de ses photos pour la cause. Elle attend ses modèles, atteintes ou non du cancer du sein, pour leur permettre de passer un bon moment devant la caméra.

Comme des centaines de femmes cette semaine, si vous voulez vous, rendez-vous sur uneposepourlerose.com pour trouver un photographe et une plage horaire disponibles dans votre région