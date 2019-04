Alerte à la pluie et au verglas sur le Québec

Le début de la semaine ne sera pas épargné par la météo. Un cocktail de verglas et de neige est prévu dès dimanche soir.

Environnement Canada a émis des alertes au verglas qui tombera au cours de la nuit de dimanche à lundi ainsi que lundi pour le Témiscamingue, la vallée de l’Outaouais, la région du Grand Montréal et l’Estrie.

On attend généralement entre 5 et 15 millimètres de verglas, les quantités les plus importantes étant attendues en Outaouais et sur les régions au nord du fleuve Saint-Laurent.

Les chaussées seront glissantes et les déplacements seront plus difficiles pour le retour au travail.

Au nord de ces zones, de l’Abitibi jusqu’en Beauce, en passant par la Mauricie et la région de Québec, c’est de la neige qui est attendue.

Une accumulation totale de de 15 à 25 cm est prévue lundi. De plus, les vents forts combinés à la neige causeront de la poudrerie dans les endroits les plus exposés.