«La Voix»: Julien Clerc : toujours passionné!

Actuellement coach à «The Voice» en France, Julien Clerc a fait une apparition à «La Voix», dimanche soir, dans un nouveau rôle de super coach. Il a pu assister aux chants de bataille et distribuer ses conseils aux candidats mis en danger.

Julien Clerc a véritablement pris son rôle très au sérieux.

«J’ai écouté les candidats, j’ai assisté aux répétitions et, comme on m’a demandé mon avis, je l’ai donné, a-t-il résumé, en entrevue avec l’Agence QMI. Pour moi, c’est formidable de pouvoir venir faire ça ici, parce qu’il y a le même esprit dans tous les pays. "La Voix" est un programme basé sur l’empathie. C’est musical, ce qui est très important parce que c’est notre métier, mais c’est en même temps profondément humain.»

Le chanteur note d’ailleurs que le niveau de talent est très élevé, autant ici qu’en France.

«Pour un coach, il ne suffit plus de bien chanter pour se retourner. Il faut que les jeunes chanteurs aient un petit truc en plus.»

Transmission

S’il a accepté le mandat de «The Voice», c’est surtout pour transmettre ses connaissances.

«Dans la vie, il y a toujours moyen de progresser. En tant que coach, on sort un peu du rôle dans lequel on est habituellement, qui est de simplement chanter. Mais la parole est importante. Expliquer ses sentiments, mettre des mots dessus, ce n’est pas forcément un exercice dans lequel j’ai excellé toute ma vie. Dans ce rôle, j’apprends à exprimer mon empathie et mon envie de partage. Vu mon âge, il y a aussi l’aspect de transmission qui est important. Si ce que j’ai fait toutes ces années peut servir, c’est tant mieux.»

Il constate toutefois que ses conseils sont un peu toujours les mêmes, car les défauts des jeunes chanteurs se ressemblent des deux côtés de l’Atlantique.

«Dans l’interprétation, il y a des règles d’or à suivre, comme s’appuyer sur le texte, raconter une histoire, la faire partager au public. Il y a aussi des petits trucs techniques, comme contrôler ses graves et ses médiums. Ce sont deux ou trois trucs qui reviennent constamment.»

Julien Clerc sera de retour au Québec à l’automne afin de poursuivre la tournée qu’il avait dû annuler, l’an dernier.

«La tournée s’appelle "Pianos et cordes". Je serai donc accompagné de deux pianos, un quatuor de cordes et un musicien additionnel. Je vais faire mes plus grands succès et des chansons plus récentes, aussi.»