«La Voix»: La force tranquille de Tommy Charles

Sans surprise, Éric Lapointe a choisi de garder Tommy Charles dans son équipe, dimanche soir, lors des chants de bataille de «La Voix». Le chanteur de 23 ans avait défendu sa place avec une reprise de «Cap enragé», de Zachary Richard.

Tommy Charles a confié être reconnaissant envers son coach de l’avoir amené aux chants de bataille.

«C’était une autre opportunité de faire une nouvelle prestation à la télévision et de rejoindre plus de monde. J’étais très content, d’autant plus que je connaissais bien la chanson.»

Le chanteur a baigné depuis son plus jeune âge dans le country grâce à sa mère, et dans le blues avec son père.

«Mon père avait acheté une guitare, dont il ne s’est jamais servi, mais j’ai fini par avoir un appel. Je l’ai prise et j’ai appris tout seul, comme ça. J’ai commencé à écrire des chansons vers la fin du secondaire et je n’ai jamais arrêté depuis. J’en ai une centaine d’écrites, et mon désir serait de pouvoir les faire connaître au plus de gens possible, en plus d’écrire pour d’autres.»

Si le garçon a ancré son style musical dans le country, il se laisse aussi influencer par d’autres courants musicaux.

«Disons que, si mon style musical est une peinture, c’est sûr que le country est la couleur de fond, la plus visible, mais il y a aussi différentes teintes qui viennent s’ajouter. J’aime beaucoup le gospel, le blues, le style americana, ou la soul... Tout ça vient s’emboîter avec le country.»

Professionnel

Tommy Charles travaille depuis quelques années dans le milieu de la musique et sa carrière est déjà sur les rails.

«Ça fait déjà un petit bout de temps que j’ai une équipe qui travaille avec moi. J’ai fait une tournée il y a deux ans, je suis aussi allé écrire et enregistrer des chansons à Nashville. "La Voix" est une merveilleuse étape pour moi, pour laquelle je suis extrêmement reconnaissant, mais cette participation s’inscrit dans une démarche professionnelle dont le plan est déjà établi.»

Le gérant qui l’a pris sous son aile est également celui de Laurence Jalbert.

Le travail effectué au cours des différentes étapes de l’émission lui a quand même permis de progresser et d’apprendre.

«D’abord, c’est relativement nouveau pour moi d’être à la télévision et de travailler dans un contexte comme celui-là. Ça vient valider certaines choses, mais ça apporte aussi son lot de nouvelles expériences. Par exemple, travailler et chanter des chansons qu’on ne choisit pas, c’est différent de faire ses propres chansons. C’est très stimulant.»

Très sérieux dans sa démarche, Tommy Charles se prépare activement pour les directs.

«Je pense qu’il est important d’avoir une bonne préparation physique, de faire attention à sa santé, d’avoir toute son énergie pour le dimanche soir et de s’assurer de pouvoir maîtriser ce qu’on contrôle.»

En résumé

Les candidats retenus aux chants de bataille

Équipe Lara Fabian

Frédérique Germain, 22 ans, Montréal

Équipe Marc Dupré

Cristine Toca, 25 ans, Lachine

Équipe Éric Lapointe

Tommy Charles, 23 ans, Beloeil

Équipe Alex Nevsky

Gabriel Cyr, 22 ans, Ottawa