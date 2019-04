Le CH a des chances de sélectionner au 1er rang...mais peu

Le Canadien de Montréal a seulement 1 % des chances de sélectionner au premier rang durant le prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH) prévu les 21 et 22 juin à Vancouver.

La LNH a diffusé dimanche un communiqué présentant le pourcentage de probabilités de chacune des formations qui participeront à la loterie de mardi soir à Toronto. Trois tirages auront lieu, incluant le premier déterminant l’équipe qui choisira d’entrée de jeu lors de l’encan amateur. En raison de ses 96 points au classement en saison régulière, le Tricolore possède les chances les plus faibles parmi les clubs en lice.

Détenteur de la sélection de première ronde des Sénateurs d’Ottawa qui ont fini au 31e rang de la ligue en 2018-2019, l’Avalanche du Colorado a 18,5 % de probabilités de gagner, comparativement à 13,5 % et 11,5 % pour les Kings de Los Angeles et les Devils du New Jersey. Le top 5 est complété par les Red Wings de Detroit (9,5 %) et les Sabres de Buffalo (8,5%).

Après le tirage initial, deux autres se tiendront pour identifier les formations qui repêcheront aux deuxième et troisième échelons. Les équipes n’ayant pas remporté de loterie verront ensuite leur ordre de sélection déterminé selon le classement inversé de la saison et auront un rang attitré entre les places 4 et 15 inclusivement.

La chaîne TVA Sports présentera la loterie mardi à 20 h.

Probabilités des équipes de gagner la loterie du premier choix

Colorado, 18,5 %

Los Angeles, 13,5 %

New Jersey, 11,5 %

Detroit, 9,5 %

Buffalo, 8,5 %

Rangers NY, 7,5 %

Edmonton, 6,5 %

Anaheim, 6 %

Vancouver, 5 %

Philadelphie, 3,5 %

Minnesota, 3 %

Chicago, 2,5 %

Floride, 2 %

Arizona, 1,5 %

Montréal, 1 %