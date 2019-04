Des centaines à manifester contre le projet de loi sur la laïcité

Plusieurs milliers de personnes ont pris part à une manifestation dimanche après-midi contre le controversé projet de loi sur la laïcité du gouvernement Legault.

Capture d'écran/TVA Nouvelles

Capture d'écran/TVA Nouvelles

Capture d'écran/TVA Nouvelles

Capture d'écran/TVA Nouvelles









Peu avant 14 h, les participants ont pris la rue au centre-ville, empruntant notamment le boulevard René-Lévesque, depuis la place Émilie-Gamelin. Ils ont terminé leur route à la place du Canada.

De toutes les confessions, ils en ont contre le projet de loi du gouvernement québécois qui interdira le port de signes religieux aux fonctionnaires en position d’autorité, comme les policiers, les gardiens de prison et les enseignants.

Quelques déclarations des manifestants

«Le gouvernement oublie que le voile, les femmes le portent par conviction. Elles ne devront pas choisir entre le voile et le travail. Elles doivent accéder au travail équitablement en ayant leur voile. On ne cède pas à ce discours-là : ou bien le travail, ou bien ton voile.» - Aymen Derbali, survivant de l’attentat de la mosquée de Québec

«Ils n’ont pas le droit de toucher à nos foulards. C’est notre droit religieux.» - Une participante

«Ici, c’est la liberté, les gens sont venus immigrer ici pour la liberté de religion, pour les droits. Ils ne sont pas venus ici pour que le gouvernement leur dise quoi faire. Dans leur pays, c’était déjà comme ça.» - Une participante

«Ce projet de loi portant sur la laïcité est discriminatoire, car ça bafoue les droits fondamentaux d’une minorité religieuse» - Un participant

«Je ne comprends pas pourquoi c’est un problème qu’une femme voilée enseigne à des élèves si c’est un truc qu’elle aime faire. Ce n’est pas juste la religion, pour nous c’est notre identité. Chaque matin, on se lève et on choisit de porter le voile parce qu’on est fières de le porter.» - Une participante

«Aujourd’hui, je vous invite à marcher, à rester debout devant cette loi raciste, islamophobe» - Un participant