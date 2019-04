Un premier ours noir tout endormi sort de sa tanière à Saint-Félicien

La semaine dernière, le premier ours noir est sorti de sa tanière au zoo sauvage de Saint-Félicien et, grâce aux caméras du parc, vous pouvez admirer sa rigolote démarche de gros ours tout endormi.

En effet, dans un autre signe que le printemps est maintenant installé au Québec malgré les tonnes de neige encore présentes dans bien des régions, des images du moment où la grosse bête se balade tranquillement encore tout au ralenti sont disponibles juste ici.

La vidéo, partagée sur la page du zoo sauvage mercredi a fait beaucoup d’heureux. «La semaine dernière, le premier ours noir du Parc des sentiers de la nature est sorti de sa tanière. Un signe que l’été arrive! Remarquez comment il est au ralenti. Pas facile...»

L’ours noir entre normalement dans sa tanière en octobre pour en ressortir seulement en mars ou avril de l’année suivante.