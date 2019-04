«On est les meilleurs des moins bons», lance Richard Martineau en parlant de l’exclusion des Canadiens de Montréal, samedi soir, malgré une victoire spectaculaire, une devise qui s’applique également à d’autres domaines dans notre province.

«On aurait pu faire les séries, mais c’est comme ça au Québec, il ne faut pas avoir des attentes trop élevées. Il y a une femme qui a accouché dans son char, relate-t-il. Elle aurait pu accoucher dans le champ, ce n’est pas si pire. Je n’ai pas été mis en candidature pour la Soirée Artis, mais j’aurais pu : j’étais dans les 25 000 finalistes quand même», dépeint-il dans sa chronique «Réveillez-vous» diffusée au Québec Matin.

«Veux-tu un petit café? Un petit deux piastres? C’est comme ça au Québec. On applaudit lorsque l’avion atterrit parce qu’on était sûrs qu’il allait crasher. La température n’est pas belle, mais il pourrait y avoir des tremblements de terre, ce n’est pas si mal.»

«Pendant ce temps, les infirmières qui sont obligées de faire du temps supplémentaire pètent au frette, littéralement», ajoute-t-il.

Certaines d’entres-elles ont déjà fait 35 heures de travail d’affilées, d’autres ont déjà été vues à pleurer dans les corridors, plusieurs craignent de dénoncer la situation sans parler du fait que la fatigue les expose aux erreurs.

«Elles sont extrêmement dévouées. [...] Les heures supplémentaires c’est rendu une normalité. Elles sont tellement dévouées qu’elles se sentent mal de dire non. Elles ont à cœur le bien-être de leurs patients, mais en même temps ça n’a pas de bon sens. Les heures supplémentaires, c’est censé être occasionnel et accidentel, mais là on dirait que ça fait partie de l’horaire régulier.»

Selon lui, le système de santé est rendu au maximum de sa capacité, mais grâce aux infirmières, «une fois qu’on y entre on est bien traités.»

«Les infirmières demandent notre appui : et elles ont toutes notre appui», conclut-il.

