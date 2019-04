Les propos du maire d’Hampstead, qui a comparé le projet de loi 21 à du nettoyage ethnique, continuent de faire réagir.

Les analystes de «La Joute» ont insisté sur les «timides» dénonciations de ces propos.

«Il y a des gens qui dénoncent, mais avec très beau de vigueur. Anthony Housefather a dit que les propos de M. Steinberg ne reflétaient pas la position de la coalition, qu’ils étaient là pour rassembler et non pour diviser. Je m’excuse, mais ça ne passe pas la rampe. Ça prend une dénonciation beaucoup beaucoup beaucoup plus vigoureuse que ça», a dit Jonathan Trudeau.

«On en a vu des dérapages depuis le début (...) Mais aller là où cette personne et d’autres chroniqueurs sont allés, on ne peut pas tolérer ça. Qu’on soit d’accord ou pas avec ce projet de loi, il faut le dénoncer de toutes nos forces. Bien des gens ont été très timides dans leur dénonciation.»

Thomas Mulcair a indiqué qu’il avait été une des premières personnes à demander des excuses à William Steinberg.

«Parler de nettoyage ethnique, c’est tellement exagéré que ça distrait du réel débat de fond qui est tout à fait correct. Je pense que M. Steinberg aurait déjà dû s’excuser d’avoir dit ça», a-t-il fait savoir.