Première sortie dans l’espace de David Saint-Jacques

David Saint-Jacques effectue depuis ce matin sa première sortie dans l’espace en compagnie de sa collègue américaine Anne McClain.

Le Québécois est le premier astronaute canadien en 12 ans et le quatrième au Canada de l’histoire spatiale à effectuer une sortie extravéhiculaire. Son expédition doit durer six heures et se terminer vers 14h, notre heure.

Les tâches que devront effectuer Saint-Jacques et McClain concernent l'entretien de la Station spatiale internationale.

«En ce moment, David est très, très excité», estime Dave Williams, un autre Canadien à avoir fait une sortie dans l’espace. Il doit vivre «un sentiment vraiment unique», gonflé de fierté, mais il demeure essentiel pour lui de se concentrer.

Voici quelques faits saillants sur cette expérience:

«Risque calculé»

Les sorties dans l’espace sont certainement les activités les plus risquées pour les astronautes. «Bien sûr, c’est un risque calculé», assure Brian Ewenson, expert en missions spatiales et entraîneur d’astronautes.

Il s’agit de la 54e marche dans l’espace sur la Station spatiale internationale, non seulement pour la mettre en place, mais également pour procéder à son entretien.

Un entraînement très spécifique

L’entraînement aux sorties extravéhiculaires des astronautes se fait en partie au Laboratoire Neutral Buoyancy de la NASA, à Houston.

«C’est la plus grande piscine au monde», explique M. Ewenson. L’équivalent de la Station spatiale se retrouve au fond de la piscine, et les astronautes doivent notamment s’entraîner à rester non pas à la surface ni au fond, mais bien au milieu de ce vaste bassin.

Un scaphandre à 10 M $

Il en coûte une petite fortune pour mettre au point «un scaphandre sécuritaire dans cet environnement vraiment extrême», explique le spécialiste.

La combinaison comporte quelque 11 couches de matériaux, comme du caoutchouc, du kevlar, du néoprène, du latex et du goretex.

Par ailleurs, tous les outils sont rattachés à cette combinaison par des cordes, pour éviter qu’ils ne se promènent n’importe où sous l’effet de l’absence de gravité.

90 minutes pour s’habiller

Rien n’est laissé au hasard avant une délicate sortie dans l’espace, si bien que beaucoup de temps y est consacré avant de pouvoir être prêt à franchir les portes vers l’infini.

Détail important: «Il faut par exemple avoir une couche en dessous, parce qu’on ne peut pas retourner en dedans pour aller aux toilettes», rapporte judicieusement M. Ewenson.

Il y a tout ce qu’il faut dans le scaphandre pour se maintenir à l’extérieur de la Station spatiale pendant six heures et demie, comme de l’eau et de quoi se nourrir.

Quelles tâches?

Les tâches que devront effectuer Saint-Jacques et McClain concernent l'entretien de la Station.

Durant la sortie, les astronautes devront:

-Déplacer une plaque de fixation pour les batteries;

-mettre à niveau le système de communications sans fil de la Station;

-brancher les câbles électriques au centre de la poutrelle principale, qui serviront de circuit électrique redondant au Canadarm 2;

-installer de l'équipement de structure pour une future plateforme extérieure qui accueillera des expériences scientifiques.