Julien Clerc en supplémentaire à Montréal

Devant déjà se produire à la Maison symphonique de Montréal le 5 octobre prochain, Julien Clerc ajoute une représentation supplémentaire de sa tournée «Pianos et cordes» dans la même salle, deux jours plus tard, le 7 octobre.

Celui qui endosse le rôle de super coach à «La Voix», et qui est également coach à «The Voice : la plus belle voix» en France, avait annoncé l’été dernier devoir reporter à 2019 ses concerts qui étaient prévus chez nous à l’automne 2018, en raison d’un «conflit d’horaire» et de «raisons personnelles».

Son calendrier remanié le mènera ainsi au Grand Théâtre de Québec, le 6 octobre, entre ses deux prestations montréalaises, et Julien Clerc s’arrêtera dans une quinzaine d’autres villes de la Belle Province en septembre et octobre.

Dans le spectacle «Pianos et cordes», le légendaire artiste revisite ses plus grandes chansons dans une formule intimiste, entouré, sur scène, de deux pianos et d’un quatuor à cordes.

Le chanteur français, qui cumule 50 ans de carrière, fera le tour du Québec pour la troisième fois depuis le début de sa collaboration avec la maison de production Tandem, en 2017. Plus de 50 000 personnes se sont déjà déplacées pour l’applaudir, en deux ans.