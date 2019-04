La traverse Rivière-du-Loup/St-Siméon reprend du service

Les automobilistes auront enfin une nouvelle option pour traverser d'une rive à l'autre dans l'Est-du-Québec à partir de la fin de la semaine.

Le traversier Rivière-du-Loup/St-Siméon reprend du service et la direction de la traverse s'attend à un bon début de saison.

Depuis que le NM Apollo a été retiré de la flotte de la Société des traversiers, des navettes aériennes sont en place et le traversier CTMA Voyageur effectue des allers-retours trois jours par semaine. Cependant, comme ce navire est beaucoup plus petit, la priorité est réservée aux camions.

Le bateau ne peut accueillir que 12 passagers et les voitures sont acceptées uniquement lorsque la capacité du traversier n’est pas atteinte.

La traverse aérienne entre Mont-Joli, Sept-Îles et Baie-Comeau est toujours en place jusqu’à nouvel ordre. Certains passagers rencontrés lundi à l’aéroport de Mont-Joli se réjouissaient du retour d’une liaison maritime, alors que d’autres se disent satisfaits des vols.

Les automobilistes qui veulent traverser d’une part et d’autres du fleuve St-Laurent pourront le faire dès vendredi sur le NM Trans-St-Laurent qui effectuera trois allers-retours par jour entre Rivière-du-Loup et Saint-Siméon.

Les usagers devront se rendre tôt sur le quai afin d’obtenir une place, puisque la direction de la traverse n’effectue pas de réservations pour ce traversier.

La Société des traversiers a tenté de convaincre la direction la traverse Rivière-du-Loup/St-Siméon de reprendre les liaisons plus tôt, vu l’absence de traversier entre Matane et la Côte-Nord, mais le NM Trans-St-Laurent était en cale sèche et devait subir des travaux.

Le NM Trans-St-Laurent peut accueillir 100 véhicules et 400 passagers.