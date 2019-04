Prisonnières à l’hôpital: le «recueil noir» des infirmières

Le Journal a parcouru les 500 témoignages des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de Lanaudière sur les heures supplémentaires obligatoires. Par peur de représailles, elles témoignent anonymement. Voici des extraits :

« Ce que le TSO [temps supplémentaire obligatoire] apporte à ma vie ? La fatigue, l’irritabilité, le stress. Lorsque j’arrive chez moi le soir après avoir fait un TSO, ça me prend au moins une journée avant de m’en remettre ! Et je n’ai que 23 ans. »

« Le TSO est inhumain. Il fait des ravages sur la qualité des soins. »

« Trente-cinq heures sans dormir, ça ne fait pas du personnel compétent, mais nous savons qu’en cas d’erreur, ce sera la faute de l’infirmière. »

« Je vois dans les corridors du personnel soignant exténué et en larmes qui tente de garder le sourire malgré cette réalité pitoyable. »

« C’est irritant et dangereux, car lorsque je retourne chez moi en voiture, après un TSO, mes facultés sont affaiblies et le risque d’accident pour moi et les autres est augmenté. »

« Trouvez-vous cela humain de forcer quelqu’un à travailler 16 heures d’affilée et de n’avoir qu’à peine 8 heures avant son prochain chiffre ? Pas 8 heures de sommeil, 8 heures pour retourner à votre domicile, aller vous laver, manger et dormir, puis revenir à votre poste. »

La peur du TSO

« Tous les jours, je m’en vais au travail avec l’impression d’avoir une épée de Damoclès qui pend au-dessus de ma tête. Vais-je encore rester cette nuit ? Je sais quand mon quart de travail commence. Mais je ne sais jamais quand il va se terminer. »

« On est prisonnières de notre travail. Il faut que ça cesse ! »

« Si je pars, je suis coupable. SI je reste, je suis dangereuse. [...] Je ne suis qu’un pantin qui comble un trou dans un horaire. »

« En résumé, le TSO pourrit ma vie. C’est une pression impossible à endurer, je me demande tous les jours si je vais venir travailler parce que je suis déjà épuisée et je ne veux pas rester en TSO. J’ai peur pour mon permis de travail, j’ai peur pour les patients et mes collègues de travail. »

Menaces du patron

« On utilise notre dévouement envers nos patients pour nous menacer, on utilise des avertissements, des suspensions, de fausses promesses et toutes sortes de moyens pour qu’on reste. [...] J’ai vu des filles pleurer. »

« Je me suis fait répondre par la commis aux horaires qu’elle n’en avait rien à faire de notre vie privée et qu’elle devait boucher des trous à l’horaire. Mais dans quel genre d’environnement je travaille ? »

La vie familiale fout le camp

« Nous ne demandons pas la lune, seulement de rentrer chez nous le soir. Il n’est pas normal de mettre mère, belle-mère, voisin, etc., en attente de savoir si peux rentrer chez nous le soir. »

« Aujourd’hui, je suis enceinte. Pas de TSO pour moi. À mon retour (de maternité), je serai la première sur la liste. Avec un enfant d’un an à la maison. »

« Je suis monoparentale et mon ex me menace de demander la garde permanente à cause de mon travail vu que je ne peux pas toujours respecter mon horaire de garde partagée. J’ai des migraines et un stress permanent. »

Quitter la profession

« Combien de fois m’arrive-t-il de me dire que de travailler au dépanneur du coin me semble plus intéressant ? »

« J’ai travaillé en usine longtemps, au salaire minimum, et mes conditions de travail étaient nettement supérieures. »

« Cela fait six mois que je suis infirmière et je me suis déjà dit une bonne dizaine de fois : Pourquoi je suis devenue infirmière ? Pourquoi j’ai fait ce choix ? Faut être malade ! Ce n’est pas normal ! »

Heures supplémentaires payées aux infirmières*

Total : +31 % sur 5 ans

2017-2018 : 270 216 095 $

2016-2017 : 222 022 590 $

2015-2016 : 195 420 885 $

2014-2015 : 203 515 426 $

2013-2014 : 206 515 784 $

Source : MSSS (infirmières et infirmières auxiliaires)

*Le ministère ne compile pas les heures supplémentaires obligatoires.