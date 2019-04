Retour possible à Cannes pour Xavier Dolan

À quelques jours du dévoilement de la sélection officielle du prochain Festival de Cannes, la machine à rumeurs fonctionne à plein régime, et, sans surprise, le nom de Xavier Dolan revient dans tous les pronostics.

Tant dans la presse française que dans les médias spécialisés américains, tous s’entendent en effet pour prédire que Matthias et Maxime, le nouveau film de Dolan, a de fortes chances de se retrouver dans la vingtaine de longs métrages qui brigueront la prestigieuse Palme d’or le mois prochain à Cannes.

Si le film est sélectionné, il s’agirait d’une sixième présence à Cannes pour le cinéaste québécois. Sa dernière visite sur la Croisette remonte à 2016, l’année où il avait remporté le prix du Jury avec son film Juste la fin du monde.

Dans un article récent traitant des différentes rumeurs cannoises, l’Agence France Presse (AFP) souligne que Xavier Dolan fait partie des «habitués de Cannes» dont le nom «revient avec insistance». Comme le magazine Paris Match, le site AlloCiné a inclus le Québécois dans sa liste de cinéastes internationaux attendus sur la Croisette cette année.

La presse spécialisée américaine — dont le Variety et le Screen International — s’attend également à voir le cinéaste québécois effectuer un retour à Cannes.

Tourné l’automne dernier, Matthias et Maxime raconte l’histoire de deux amis dans la vingtaine qui commencent à éprouver des sentiments amoureux l’un pour l’autre. Dolan y joue un des rôles principaux, aux côtés de Gabriel D’Almeida Freitas et de Pier-Luc Funk. Le film sera-t-il prêt à temps pour Cannes ? La productrice Nancy Grant n’a pas répondu à notre courriel lundi.

Grosses pointures

Xavier Dolan n’est pas le seul cinéaste québécois qui pourrait aller présenter un film sur la Croisette cette année. Selon Le Devoir, La femme de mon frère, premier long métrage de l’actrice et réalisatrice Monia Chokri, pourrait être sélectionné dans une des sections du festival.

Sinon, comme chaque année, plusieurs grosses pointures du cinéma international fouleront le tapis rouge de Cannes le mois prochain. Vingt-cinq ans après avoir remporté la Palme d’or avec Pulp Fiction, Quentin Tarantino devrait y retourner pour présenter son nouveau film, Once Upon A Time In Hollywood, qui met en vedette Brad Pitt et Leonardo DiCaprio. Les noms de Pedro Almodovar et de Ken Loach sont aussi souvent évoqués.

Près de 300 000 entrées

Par ailleurs, le premier film anglophone de Xavier Dolan, Ma vie avec John F. Donovan, poursuit discrètement sa carrière en salles en France. Sorti sur les écrans français le 13 mars dernier, le long métrage a attiré 296 878 spectateurs dans les salles pour ses trois premières semaines à l’affiche, selon les données de l’agence CBO Box-Office. Les deux films précédents de Dolan, Mommy et Juste la fin du monde, avaient récolté chacun plus d’un million d’entrées au box-office français lors de leurs sorties respectives.

La sélection officielle du Festival de Cannes sera dévoilée le 18 avril. L’événement aura lieu du 14 au 25 mai.