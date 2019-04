Leur voiture empalée par un poteau électrique pendant qu'ils roulent

Un couple de Des Moines, dans l’État de Washington, a vécu une expérience électrisante au cours de laquelle ils ont bien failli y laisser leur peau.

Le VUS de Tom et Linda Cook a littéralement été empalé par un poteau électrique, vendredi dernier, alors qu’ils roulaient tout bonnement en direction de l’aéroport local.

«Si je voyais ce qu’il reste de mon véhicule avec un regard extérieur, je croirais que les gens qui s’y trouvaient sont morts, et je suis épaté qu’on ait survécu», a commenté M. Cook à CNN.

Le couple a d’abord aperçu un gros «flash» blanc, juste avant qu’un premier poteau ne s’abatte au sol. Dans un impressionnant effet domino, ce dernier en a entraîné 24 autres dans sa chute.

«Tout de suite après le flash, j’ai vu le poteau commencer à tomber et je me suis dit : wow! Maintenant, il faut éviter tout ça!», a raconté Tom Cook.

L’un d’entre eux s’est encastré dans la toiture de leur véhicule, directement entre eux deux, les évitant de justesse.

Les sauveteurs ont travaillé avec ardeur pour les sortir de là, tentant de mener à bien la délicate tâche de désactiver des câbles sous tension.

«J’ai commencé à ouvrir la porte et j’ai entendu quelqu’un dire que ce n’était pas une bonne idée à cause des câbles électriques... J’ai dit : OK, je ne bougerai pas dans ce cas», a poursuivi M. Cook.

L'homme et la femme s'en tirent avec seulement des égratignures et une histoire incroyable à raconter à leurs petits-enfants.

«Mon temps n’était pas venu, alors j’ai décidé que je vivrais jusqu’à 100 ans!» a lancé, blagueuse, Linda Cook.