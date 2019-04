Les critiques du président et chef de la direction de Québecor Pierre Karl Péladeau sur le système de télédiffusion au Canada ont le mérite d’ouvrir le débat selon les analystes de «La Joute».

«M. Péladeau essaie de forcer un débat que le monde politique et la communauté de la télédiffusion ont beaucoup évité dans les dernières années. On parle de Netflix, de taxe Netflix. Mais pour redessiner ce système de télédiffusion au Canada, à la lumière des changements actuels (...) c’est une discussion qui s’impose», a fait savoir Emmanuelle Latraverse.

Selon elle, la classe politique et le CRTC ont souvent mis le sujet de côté pour «éviter» de faire des arbitrages.

«Ce que M. Péladeau vient de dire haut et fort à la classe politique et au monde des affaires à Ottawa, c’est qu’il faut avoir le courage d’aborder le sujet.»

Jonathan Trudeau a, quant à lui, souligné le travail de communication fait sur un sujet pas forcément accessible à tous.

«C’est une injustice qui est flagrante. Évidemment on travaille pour la boîte, mais on est capable de parler en toute objectivité: je trouve que le travail de communication, de relations publiques qui a été fait dans les dernières semaines est efficace», a-t-il dit.

«Tout le monde reconnait qu’il y a une injustice (dans la répartition des redevances, NDLR). On ne se bat pas à armes égales. On a l’impression que le système actuel ne vient pas récompenser l’audace. On a un groupe, Québecor, qui a eu l’audace de lancer de nouvelles chaînes et qui a moins de redevances que son concurrent qui lui va juste acheter des chaînes existantes et tomber dans la facilité.»