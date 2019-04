L’opposition à la vaccination a pris beaucoup d’ampleur au cours des dernières années au point où la rougeole, une maladie qui était pratiquement disparue à la surface sur globe, réapparait un peu partout.

Dans le cadre de sa chronique, Mario Dumont, a fait part de l’urgence d’agir.

«Est-ce qu’on manque de problèmes? On vit dans un monde où tout va trop bien. On vit dans un monde où on n’a presque jamais vu la rougeole et d’autres graves maladies. On oublie que c’est parce que les gens sont vaccinées que ces graves maladies sont disparues, et on perd de vue l’importance des vaccins.»

La rougeole a fait des centaines de morts au cours des derniers mois : au moins 1000 à Madagascar, 261 morts aux Philippines. La maladie se propage aussi en Australie et dans plusieurs États américains. Deux cas ont récemment été rapportés à Ottawa, et un à Montréal au cours du week-end.

Dans le comté de Rockland, à quelque 40 kilomètres de New York, quelque 27% des enfants entre un et 18 ans ne sont pas vaccinés, et l’endroit vit une épidémie depuis octobre dernier avec 153 cas rapportés.

«Il y a comme un cadran qui sonne. Je sais à quel point les réseaux sociaux sont des amplificateurs de fausses nouvelles et de toutes sorties de balivernes. Voilà un sujet où il n’y a pas débat ni de questionnement scientifique. Mais là, il va y avoir un sérieux débat de société si on ne trouve pas de solution pour faire le rattrapage des vaccins qui n’ont pas été acquis. Si on ne fait pas ça et rapidement, on va se retrouver avec de douloureuses conséquences, comme le vivent des jeunes non-vaccinés qui ne peuvent plus fréquenter l’école.»

