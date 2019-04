Verglas: ouverture de centres communautaires d'urgence à Laval

La Ville de Laval a procédé à l'ouverture d'urgence de deux centres communautaires, lundi soir, alors que la tempête de verglas a plongé près de 50 % du territoire lavallois dans le noir.

À LIRE ÉGALEMENT

Une nuit sans électricité pour des milliers de Québécois

Les centres communautaires Accès et Lausanne seront ouverts toute la nuit pour accueillir les citoyens qui ont besoin de se réchauffer, alors que le mercure a descendu sous le point de congélation durant la nuit. Des douches sont aussi à disposition des Lavallois, mais seulement à partir de 6 h mardi au centre Accès.

«Les services d’urgence (police, pompiers) ainsi que différents véhicules municipaux sillonnent les rues des secteurs touchés», a indiqué la Ville dans un communiqué, en invitant les citoyens qui auraient besoin d'assistance, mais qui sont privés de téléphone, à interpeller les secours dans la rue.

Le verglas et les vents violents qui ont marqué la journée de lundi ont plongé la couronne nord de Montréal dans le noir. Au total, plus de 300 000 foyers étaient privés d'électricité en soirée, majoritairement à Laval, dans les Basses-Laurentides et Lanaudière.

Plusieurs villes ont dû annuler des activités et fermer leurs arénas, gymnases et autres bibliothèques pour la soirée.