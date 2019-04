Avec son bébé, Meghan s'apprête à tester la patience de la famille royale

Louée pour avoir fait souffler un vent de fraîcheur sur la famille royale, Meghan, l'épouse du prince Harry, s'apprête à tester les limites de l'aspiration au changement de la vénérable institution avec la naissance prochaine de leur premier enfant.

Avec son style moderne, californien, féministe et écolo, l'ancienne actrice américaine de 37 ans a certes dépoussiéré quelque peu les habitudes de la maison de Windsor, depuis son fastueux mariage avec Harry, petit-fils de la reine Elizabeth II, le 19 mai 2018.

Mais l'année écoulée a également montré à quel point il pouvait être délicat pour la duchesse de Sussex de faire coïncider ses envies avec les intérêts de la famille royale, censée incarner un symbole de stabilité et de moralité.

Et la naissance à venir du bébé princier, qui prendra la septième place dans l'ordre de succession au trône britannique, risque de compliquer encore un peu plus la situation.

«Shower» critiqué

Meghan s'est déjà attirée une volée de critiques après un coûteux «shower», fête organisée entre une future maman et ses amies, à New York, dont elle était repartie en jet privé. Coût de l'opération: 300 000 livres (520 000 dollars canadiens), selon les médias britanniques.

«La règle numéro un, c'est de ne pas étaler sa richesse sous le nez des Britanniques», avait alors taclé le journaliste et animateur télé Piers Morgan.

Le palais de Buckingham a fait les frais de l'affaire pour avoir maladroitement tweeté peu après regretter que «73% des familles les plus pauvres n'aient pas toujours les moyens de nourrir leurs enfants pendant les vacances scolaires».

Il n'en fallait pas davantage pour déclencher des réactions cinglantes sur les réseaux sociaux: «Peut-être pourriez-vous demander à la ‘’duchesse de l'Excès’’ (jeu de mot avec le véritable titre de Meghan, duchesse de Sussex, ndlr) de payer une partie de son allocation de garde-robe?», a réagi un twitto répondant au nom de «OK».

Neutralité de genre

Un porte-parole de la famille royale a également dû se fendre d'un rare démenti après que le magazine Vanity Fair eut affirmé que Meghan souhaitait prodiguer à son enfant une éducation basée sur le principe de neutralité du genre.

À ceci s'ajoutent des relations pas toujours évidentes avec la reine Elizabeth II, qui n'aurait pas particulièrement apprécié que Meghan lui demande d'emprunter une tiare de la collection royale pour son mariage.

«Elle aura la tiare que je lui donnerai», aurait ainsi déclaré la souveraine à Harry, selon le Daily Mail.

Elizabeth aurait même personnellement informé le prince William, le frère de Harry, de sa décision d'interdire à Meghan de porter des bijoux de la fameuse collection, selon le Sun.

De quoi tendre un peu plus les rapports entre les deux couples, Meghan et Kate, sa belle-soeur, plus traditionnelle, entretenant déjà des relations compliquées, selon la presse spécialisée dans la famille royale.

Accouchement

Contrairement à Kate, Meghan aurait choisi de ne pas accoucher dans la très chic aile privée «Lindo» de l'hôpital St Mary de Londres, et préfèrerait un endroit plus «intime», affirme The Sun.

«Elle veut juste une naissance normale et naturelle pour faire connaissance avec son bébé, sans être pomponnée des pieds à la tête juste pour les photos» à la sortie de l'hôpital, déclare une source citée par le journal.

Meghan et Harry élèveront leur bébé à Frogmore Cottage, dans l'enceinte du château de Windsor, à une trentaine de kilomètres à l'ouest de la capitale britannique. Ce bâtiment classé du XIXe siècle, à deux étages, avec une façade en stuc et un parapet, a fait l'objet d'une rénovation de 3 millions de livres (5,2 millions de dollars canadiens).

Pour la décoration de la chambre de l'enfant, Meghan souhaiterait utiliser de la peinture vegan infusée à l'huile d'eucalyptus, selon le Daily Mail.

La duchesse, qui défend depuis longtemps les traitements holistiques, a récemment été repérée dans une boutique haut de gamme proposant des solutions homéopathiques pour les nouvelles mamans, rapporte le tabloïd.

Elle aurait en outre convaincu Harry de manger moins de viande en participant à son régime végétalien pendant la semaine. Des choix qui semblent trahir l'influence de sa mère, Doria Ragland, qu'elle décrit comme une professeur de yoga anticonformiste.