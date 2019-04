«Cellulaire au volant : un peu de jugement!»

Parler au téléphone cellulaire au volant, même sur la fonction mains libres, pourrait vous valoir un constat d’infraction salé, selon un récent jugement de la Cour municipale de Rosemère.

«Je suis fasciné par les policiers qui manquent un peu de jugement, qui appliquent de façon carrée les règlements. ''Le règlement, c’est le règlement!'' Alors, oui on lutte contre le cellulaire au volant. Bien sûr il y a une gang de ''pétés'', on le sait c’est très dangereux», explique Richard Martineau dans sa chronique «Réveillez-vous» diffusée au Québec Matin.

La fonction haut-parleur interdite, tranche un juge

Steeve Poulin et sa conjointe Marie-Josée Tremblay se trouvaient à Rosemère, le 5 septembre dernier, quand un policier les a interpellés à leur sortie d’un lave-auto.

En plus d’apercevoir le conducteur au téléphone pendant que son véhicule se faisait nettoyer, l’agent avait constaté un instant plus tôt que la femme tenait le téléphone pour son conjoint, en utilisant la fonction haut-parleur pour lui permettre de poursuivre sa conversation.

«Il ne touchait pas au ''christi'' de cellulaire! Ça veut dire que tu n’as pas le droit de parler à tes enfants en arrière d’abord? Tes enfants te distraient. Est-ce que tes enfants ont le droit de jouer avec une tablette et un cellulaire? Pendant ce temps- là, on roule et on voit un gars qui est allé dans une commande à l’auto manger un hamburger, une femme qui se maquille en conduisant, et ça... il n’y a pas de problème.»

