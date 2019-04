De nouveaux outils pour aider les personnes en deuil

La plateforme Facebook lance une nouvelle section «Hommage», un espace numérique consacré à commémorer la vie d’un défunt, en famille et entre amis.

L’espace «Hommage», qui est sur les comptes de commémoration, permettra aux proches de publier des histoires et partager des souvenirs tout en préservant la chronologie originale et le contenu déjà publié.

Dans son communiqué, Facebook dit souhaiter également diminuer les expériences souffrantes pour les personnes en deuil avec des outils d’intelligence artificielle (IA).

«Des utilisateurs nous ont dit que la commémoration d’un profil [Facebook] peut être un grand pas, et que ce n’est pas tout le monde qui est immédiatement prêt à le franchir», peut-on lire sur le site. La famille et les amis proches sont désormais les seuls à pouvoir envoyer la requête pour qu’un profil devienne commémoratif.

L’IA fait en sorte qu’un compte de commémoration ne s’affiche pas dans des situations qui pourraient surprendre et donc être douloureuses pour une personne en deuil. Par exemple, si vous créez un événement quelconque sur Facebook, le profil du défunt ne devrait pas être recommandé par la plateforme. Ou quand vous recevez un rappel d’anniversaire.

Détails à savoir sur «Hommage»

Section des hommages

Un espace dédié sur les comptes de commémoration, où amis et famille peuvent publier des histoires, commémorer un événement, partager des souvenirs et plus encore, tout en préservant la chronologie d’origine et le contenu affiché tout au long de la vie du défunt.

Contrôles mis à jour pour les contacts hérités

Facebook donne de nouveaux outils de contrôle aux contacts hérités afin qu’ils puissent mieux prendre en charge les comptes commémorés et faire en sorte que les hommages restent un lieu respectueux pour nous souvenir de quelqu’un. Ces outils de contrôle incluent la possibilité de changer qui peut voir et qui peut poster des hommages, et la possibilité de supprimer des publications d’hommages. Ils peuvent également modifier les personnes pouvant voir les publications marquées et supprimer les publications publiées par une autre personne afin qu’elles n’apparaissent pas dans les hommages.

Politiques mises à jour pour la commémoration

Les contacts hérités pourront désormais modérer les messages partagés dans la section des hommages, tout en préservant la chronologie d’origine de la personne. Cette nouvelle fonctionnalité permet aux contacts hérités de réduire le risque de déclenchement de publications avant que les amis et la famille ne soient prêts. Dans la nouvelle section Hommages, un contact hérité peut modifier les paramètres de marquage, supprimer des balises et modifier les personnes qui peuvent publier et voir des publications.