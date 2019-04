La somnolence au volant guette tout le monde, Rachel Diotte, qui s’est endormie au volant en octobre dernier, peut en témoigner.

Même si elle se sentait en mesure de conduire et qu’elle ne sentait pas fatiguée, elle a pris le volant après une soirée entre collègues au quartier DIX30, en octobre dernier.

Elle ne devait pas conduire bien longtemps : une vingtaine de minutes avant de pouvoir rentrer chez elle, sur un chemin qu’elle connaissait bien.

«J’avais un souper entre collègues, je suis partie du DIX30. J’avais 20 minutes à faire environ, je faisais ça souvent. Je me sentais très bien, il était 2h30 du matin, je ne sentais pas de fatigue. J’étais presque arrivée chez moi, il me restait une sortie avant d’arriver. Il y a une courbe sur l’autoroute 35, et c’est là que ça s’est terminé», raconte la femme en entrevue au Québec Matin.

«L’auto n’a pas fait la courbe, elle a continué tout droit. Elle est allée dans le fossé, a fait un rebond, des tonneaux, j’ai été éjectée par la vitre arrière selon les policiers.»

gracieuseté | Rachel Diotte

gracieuseté | Rachel Diotte

gracieuseté | Rachel Diotte

gracieuseté | Rachel Diotte

gracieuseté | Rachel Diotte

gracieuseté | Rachel Diotte













Elle aurait eu les jambes coincées sous le véhicule au moins une vingtaine de minutes, temps qu’il a fallu pour être trouvée par les services d’urgence.

Aujourd’hui elle a perdu toute sensation sur ses cuisses.

«Il y a eu une autre sortie de route un peu avant moi, ce qui a fait que les policiers ont vu que j’étais là», précise-t-elle.

Elle aurait pu mourir sur place en raison de ses graves blessures, et du fait qu’elle perdait beaucoup de sang.

gracieuseté | Rachel Diotte

«Ils ont dû me faire des transfusion de sang lorsque je suis arrivée à l’hôpital. J’étais inconsciente, je ne me souviens de rien. Quand je me suis réveillée, j’étais intubée, j’avais les mains attachée, c’est comme ça quand on est intubé, car quand on se réveille ils ne veulent pas qu’on arrache le tube. Mon conjoint et mon père me disaient : ''tu as eu un accident d’auto'', et je ne comprenais rien», relate-t-elle.

Fortement médicamentée pour atténuer les douleurs liées notamment à sa fracture au visage, elle a perdu et repris conscience plusieurs fois dans la journée.

Une miraculée

Considérée comme un miracle par le personnel médical, mais aussi par ses proches, Rachel Diotte a déjoué les pires pronostics.

«J’étais de retour chez moi cinq jours plus tard», dit-elle fièrement.

Elle a toutefois dû faire beaucoup de réadaptation, apprendre à vivre avec les douleurs, et aussi les symptômes de sa commotion cérébrale.

«Je suis chanceuse car j’aurais pu être paralysée, ou mourir. Ce n’est pas tout le temps facile, mais je trouve les côtés positifs.»

gracieuseté | Rachel Diotte

Aujourd’hui elle sensibilise les proches et les gens qu’elle connait à la fatigue au volant, puisqu’elle en connaît bien les conséquences.

Elle dit être rendue «plate» et préfère rentrer tôt.

«On pense que ça arrive juste aux autres. On se dit : ‘’je vais être correcte il me reste deux minutes!’’ Moi, il me restait deux minutes et un deux minutes peut être fatal.»

***Voyez son entrevue intégrale dans la vidéo ci-dessus.***