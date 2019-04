Jean-François Gosselin revient sur la crise interne qui ébranle Québec 21

Le chef de Québec 21, Jean-François Gosselin, est revenu sur la crise interne l’opposant aux membres démissionnaires du conseil d’administration de son parti, évoquant des gestes qui ne respectaient pas «les hauts standards d’éthique et de transparence».

«Quand je vois des choses qui ne sont pas éthiques, qui ne respectent pas les hauts standards d’éthique et de transparence, moi, j’interviens. J’en parle à mes élus. Ça n’a pas de bon sens, je ne peux pas laisser faire ça. Après ça, les gens font des choix. Ils ont décidé de quitter», a lancé M. Gosselin en entrevue avec Mario Dumont à QUB radio.

Ce dernier a ensuite déclaré que c’était notamment pour cette raison qu’il avait demandé de faire appel à un vérificateur externe.

«Il y a eu certaines choses au sein du parti, certaines dépenses avec lesquelles on n'était pas d’accord. J’en ai parlé avec mes élus, ils ont voulu intervenir, on a essayé de régler ça à l’interne, on n’a pas été capable de le faire», a-t-il expliqué.

Même si le vérificateur externe n’avait rien décelé d’illégal dans les actions des membres du conseil d’administration de Québec 21, le chef du parti a soutenu qu’il y aurait eu, malgré tout, «des lacunes au niveau éthique pour certaines dépenses», de même que «certaines corrections à faire au niveau de la gouvernance».

Autre point de discorde soulevé par Jean-François Gosselin, les membres démissionnaires auraient également refusé de rendre public le rapport du vérificateur externe, contrairement à la volonté du chef.

«J’ai toujours voulu qu’il soit rendu public pour faire preuve de transparence, mais les membres du conseil d’administration ont toujours refusé. Et, finalement, ça nous a menés à [leur] démission», a-t-il affirmé au micro de Mario Dumont.

Une guérison rapide pour Labeaume

Questionné également sur l’absence du maire Régis Labeaume, qui reçoit des traitements pour combattre un cancer de la prostate, Jean-François Gosselin a soutenu que le premier magistrat de Québec avait fait le bon choix en décidant de s’éloigner momentanément de la politique pour «s’occuper de lui et de sa santé».

«Je pense que le maire a pris la bonne décision. [...] Il y a de bonnes personnes en place, les gens sont capables de s’occuper de la ville», a-t-il mentionné.

Du même souffle, il a dit espérer un retour rapide de M. Labeaume dans l’arène municipale.

«Je lui souhaite de revenir le plus rapidement possible et le plus en forme possible pour pouvoir continuer de débattre des dossiers à l’hôtel de ville», a affirmé le chef de Québec 21.