Obsolescence programmée : «Il faut protéger les consommateurs»

Des étudiants en droit de l’Université Sherbrooke se sont attaqués à l’obsolescence programmée en rédigeant un projet de loi qui a été déposé mardi à l’Assemblée nationale par le député indépendant Guy Ouellette, avec le soutien de l’opposition.

L’obsolescence programmée est une stratégie répandue chez plusieurs entreprises qui diminuent la durée de vie de leurs produits dans l’objectif d’augmenter leurs volumes de vente.

Le projet de loi demande la modification de la Loi de la protection du consommateur pour «faire valoir le droit à la réparation des biens et de lutter contre l'obsolescence programmée.»

«Ça, ça veut dire exit les petites vis qu’on est incapable de dévisser, exit les produits qu’on est incapable de réparer. Parce qu’il y en a encore beaucoup sur le marché. Il y a des entreprises qui rendent les pièces pour réparer leurs produits inaccessibles. Avec le droit à la réparation, on va éviter ça.»

C’est ce qu’explique Sylvie Bonin, coordonnatrice à l’Association coopérative d’économie familiale de l’Estrie. La tendance est claire : les entreprises augmentent le prix de pièces, mais pas le prix des produits. Alors lorsqu’il y a un bris, les consommateurs sont encouragés à racheter au lieu de réparer.

«Il ne faut pas culpabiliser les consommateurs. Il faut protéger les consommateurs. Les entreprises sont responsables. Elles vont utiliser la publicité et les prix pour inciter les gens à racheter un produit au lieu de le réparer. Il y a énormément de gaspillage. Il est grand temps que les entreprises soient davantage redevables.»

Chez Le Réparateur, un centre de service à Sherbrooke, le directeur Pierre Lamoureux observe la même tendance.

«Depuis une dizaine d’années, c’est de plus en plus clair que les entreprises font de l’obsolescence programmée. Les mêmes produits ont toujours les mêmes problèmes. Le prix des pièces augmente alors les gens viennent moins nous voir qu’avant. Ils vont retourner en magasin la à place et ils vont racheter leurs produits.»

Pierre Lamoureux est d’avis que le projet de loi déposé et rédigé par les étudiants de l’Université Sherbrooke est une bonne nouvelle pour les consommateurs. À l’atelier de réparation cellulaire Mobile Ninja, le réparateur d’expérience Boniface Lalie est du même avis.

«Même si les gens sont très prudents, leurs cellulaires brisent et les nouvelles pièces coutent très chers. C’est important qu’on les protège davantage.»