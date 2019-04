Pas d’autre enquête parlementaire sur l'affaire SNC-Lavalin

Les libéraux fédéraux ont une nouvelle fois utilisé leur majorité à un comité parlementaire pour bloquer une autre enquête sur l’affaire SNC-Lavalin, mardi.

Les oppositions ont tenté en vain de convaincre leurs collègues libéraux du comité de l'éthique d’entendre l’ex-ministre au coeur de cette affaire, Jody Wilson-Raybould, ainsi que son alliée Jane Philpott.

Conservateurs et néo-démocrates souhaitaient aussi entendre dans les plus brefs délais le premier ministre et son entourage.

Les libéraux sur le comité ont fait valoir que les deux ministres démissionnaires ont elles-mêmes soutenu récemment que tout avait été dit sur le sujet.

«Je ne pense pas que ce serait une bonne utilisation de notre temps», a souligné le député Nathaniel Erskine-Smith au sujet d'une enquête potentielle sur l'affaire SNC-Lavalin.

Le conservateur Peter Kent a répliqué que le témoignage d’autres personnes, dont le premier ministre, est nécessaire pour aller au fond des choses.

«Nous n’avons toujours pas entendu le principal intéressé», a-t-il lancé, en référence au chef libéral.

Un autre comité parlementaire, celui de la justice, a entendu dans les dernières semaines plusieurs témoignages, dont celui de Jody Wilson-Raybould.

Jody Wilson-Raybould allègue avoir subi des pressions indues et inappropriées de la part du premier ministre et de son entourage afin qu’elle intervienne pour éviter un procès à la compagnie d’ingénierie montréalaise. Justin Trudeau dément fermement ces allégations.