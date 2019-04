Québecor souhaite toujours s'entendre avec Bell

Le président-directeur général et chef de la direction de Québecor espère toujours que son entreprise et Bell arriveront à une entente au sujet des redevances pour la chaîne de TVA Sports.

«Nous avons négocié, nous avons discuté avec les autorités règlementaires, nous persistons à penser que nous allons en arriver à une entente», a affirmé Pierre Karl Péladeau en entrevue avec Pierre Bruneau au TVA Nouvelles de 17h.

L’homme d’affaires espère que Bell acceptera finalement de «payer la juste valeur pour TVA Sports».

Il assure que Québecor est toujours ouverte à une solution. «Nous allons continuer de vouloir négocier, nous sommes en discussion avec le CRTC pour faire en sorte qu’il puisse convaincre Bell de la justesse de nos prétentions», ajoute-t-il.

Toutefois, si aucune entente ne devait être conclue d’ici à mercredi 19h, Québecor n’aura d’autre choix que de couper le signal de TVA Sports aux abonnés de Bell.

Avenir des chaînes spécialisées

Jugeant que c’est l’avenir de la télévision québécoise et des chaînes spécialisées qui est en jeu, M. Péladeau explique que d’autres options sont à l’étude.

Une des éventualités qui a été évoquée : couper le signal de LCN à certains distributeurs. «On doit envisager tous les scénarios pour protéger notre télévision», précise le patron de Québecor.

Réforme du CRTC

Un des chevaux de bataille de Pierre Karl Péladeau depuis de nombreuses années est la réforme du système de redevances du CRTC.

Québecor estime est victime d’iniquités de la part du CRTC. «Le CRTC a décidé de privilégier les monopoles d’antan et malheureusement de pénaliser l’innovation. Chez TVA, nous avons lancé des chaînes, nous ne les avons pas acquises», explique l’homme d’affaires.

Netflix, Apple, Amazon

D’autres concurrents ont fait leur apparition au cours des dernières années. C’est le cas de Netflix, d’Amazon et d’Apple qui diffusent du contenu sur leurs plateformes accessibles à tous.

M. Péladeau précise que ces géants étrangers en croissance constante n’ont pas à jouer selon les mêmes règles.

«Nous, comme diffuseur, comme toutes les autres chaînes au Québec, sommes assujettis pour à une licence et la licence vient avec des obligations. Alors d’un côté c’est très lourd et de l’autre ce ne l’est pas du tout», dit-il.

«C’est notre responsabilité de protéger notre télévision pour les années qui viennent», conclut M. Péladeau.

Dans un communiqué publié en fin de journée, Québecor assure que le but de toutes ces démarches est de pouvoir donner le meilleur contenu possible aux téléspectateurs, et ce, sans affecter la facture des consommateurs.