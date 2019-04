Consultation sur l'avenir du parc Jean-Drapeau: un retour vers la nature demandé

La mise en valeur des lieux patrimoniaux et une plus grande place pour la nature, quitte à supprimer des stationnements, sont réclamées par les Montréalais pour l’avenir du parc Jean-Drapeau.

Selon le rapport publié par l’Office de consultation publique de Montréal mercredi, la majorité des participants à la consultation publique ont demandé que les actions du prochain plan directeur «favorisent la sauvegarde et la mise en valeur de l’environnement naturel des lieux».

La majorité des quelque 7000 participants à la consultation publique ont fait état d’un déséquilibre entre les deux grandes vocations du parc énoncé dans le plan directeur datant de 1993, soit le contact avec la nature et le fleuve et les jeux, les fêtes et la culture. Ceux-ci ont demandé un retour vers une vocation de parc naturel.

Les commissaires mentionnent «la négligence du mandat de protection de la nature» dans les dernières années, surtout en raison des évènements à grand déploiement et des travaux pour la réalisation d’un amphithéâtre.

Le rapport, réalisé en amont de l’élaboration du Plan directeur d’aménagement et de développement du parc, recommande de «corriger» la situation en procédant à la mise en valeur des espaces verts et bleus de l’île Notre-Dame et de l’île Sainte-Hélène.

La commission propose de sauvegarder les espaces verts en verdissant des espaces de stationnement et d’entreposage en bordure du fleuve, en protégeant les zones vertes pouvant être affectées durant les évènements et de restaurer et en assurant l’entretien des Jardins des Floralies de l’île Notre-Dame.

Afin de protéger les espaces verts du parc, le rapport envisage d’aménager certains sites déjà existants près des berges pour les visiteurs tout en respectant la nature et le fleuve. Les canaux de l’île Notre-Dame pourraient être restaurés et entretenus et les marais et les étangs pourraient être mis en valeur.

Mettre en valeur les éléments patrimoniaux

L’avenir des éléments patrimoniaux bâtis a fait l’objet de nombreuses interrogations parmi les organismes et les participants sondés. Selon les répondants, la Place des Nations a été «identifiée plus souvent» comme lieu prioritaire à mettre en valeur. Le Jardin des Floralies et les canaux viennent ensuite.

La vocation de l’ancien restaurant Hélène-de-Champlain, qui doit être rénové, préoccupe un bon nombre de gens, indique aussi le rapport: «Une vocation s’articulant autour de l’alimentation est celle qui est mentionnée le plus souvent [...]»

Les commissaires préconisent ainsi de «restaurer les bâtiments et espaces de rassemblements aujourd’hui délaissés, notamment la Place des Nations, le Pavillon de la Corée, le Hélène-de-Champlain et les édifices militaires».

Les recommandations proposent aussi de «trouver une vocation aux bâtiments sous la responsabilité de la [Société du parc Jean-Drapeau (SPJD)], qui sont sous-utilisés, abandonnés, ou en fin de bail.»