Il était «amoureux» de sa jeune athlète

L’entraîneur de gymnastique accusé d’agressions sexuelles sur des athlètes mineures était même allé jusqu’à rencontrer les parents d’une adolescente pour leur dire qu’il était amoureux d’elle, a témoigné cette dernière mercredi.

«Il m’a pris par la main et il a expliqué à mes parents comment il m’aimait... C’était le choc», a témoigné une des victimes alléguées de Michel Arsenault, mercredi au palais de justice de Montréal.

Il s’agissait de la deuxième plaignante à témoigner à l’enquête préliminaire de l’entraîneur, qui est accusé d’avoir fait six victimes, il y a 30 ans.

À sa demande, la victime a témoigné derrière un paravent pour ne pas voir l’accusé de 57 ans. Émotivement, elle a raconté l’emprise qu’il aurait eue sur elle, alors qu’elle n’avait que 15 ou 16 ans avec le rêve d’aller aux Olympiques.

«Il m’avait dit que j’avais du potentiel, qu’il croyait en moi, qu’il fallait que j’écoute ses instructions», a témoigné la femme que l’on ne peut identifier.

Elle a expliqué avoir surtout subi des attouchements. D’abord de façon «subtile» lors d’entraînements, puis une dizaine de fois lors d’étirements.

Attouchements

«Je me souviens de ses mains sur mon corps à des endroits pas confortables, comme les fesses, le côté des seins, a-t-elle dit. Il y avait des caresses intimes.»

L’événement le plus grave serait survenu quand Arsenault aurait amené l’ado chez lui, sous prétexte de lui montrer des livres. Là-bas, il l’aurait forcée à faire des gestes de nature sexuelle, alors qu’elle avait clairement dit non.

«C’est quelqu’un à qui je dois faire confiance qui me fait ça, a dit en pleurant la témoin. J’étais à un endroit où je ne devais pas être, je me demandais pourquoi personne ne venait me sauver.»

La témoin a arrêté de s’entraîner dans ce gymnase après qu’Arsenault serait allé annoncer à ses parents qu’il voulait l’épouser quand elle serait majeure.

«Mes parents n’étaient au courant de rien... Mon père s’est senti dépassé», a-t-elle dit.