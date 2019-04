Le germe mystérieux et résistant qui menace la santé mondiale

Au moins 587 cas de Candida auris, une infection fongique résistante aux médicaments, ont été confirmés au cours de dernières années aux États-Unis, mais les cas de multiplient à l’échelle planétaire.

Selon les autorités sanitaires américaines, il s’agit là «d’une sérieuse menace à la santé globale», rapporte le USA Today, mercredi.

Centralisées principalement dans les régions de New York, de Chicago et du New Jersey, les infections à Candida auris se sont propagées dans une douzaine d'États à la fin du mois de février, ont annoncé les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC).

Le germe, également appelé C. auris, résiste aux traitements connus, ce qui le rend d’autant plus difficile à traiter, indiquent les autorités.

Présent dans les hôpitaux et les établissements de soins de longue durée, il peut rapidement entraîner la mort des patients dont le système immunitaire est affaibli ou qui connaissent des problèmes sérieux de santé.

Plus d'un patient sur trois atteint d'une infection invasive à Candida auris décède.

Chambre imprégnée

En mai 2018, le cas d’un homme de 90 ans infecté par Candida auris, permet de démontrer la ténacité et la dangerosité du germe.

Le patient a été admis à la succursale de Brooklyn de l’hôpital Mount Sinaï pour une chirurgie abdominale. Une analyse de sang révéla qu'il était infecté par un germe, aussi mortel que mystérieux. Les médecins l'ont rapidement isolé dans l'unité de soins intensifs, indique le New York Times.

L'homme est décédé après 90 jours d'hospitalisation, mais le germe, lui, a survécu. Des tests ont montré qu’il était présent partout dans sa chambre.

«Tout était positif: les murs, le lit, les portes, les rideaux, les téléphones, l’évier, le tableau blanc, les poteaux, la pompe », a déclaré le Dr Scott Lorin, président de l’hôpital. «Le matelas, les côtés du lit, les stores, le plafond, tout dans la chambre était positif.»

Il aura fallu pratiquement rénover la chambre pour arriver à éradiquer le dangereux champignon.

Des centaines de cas

Sur les 587 cas confirmés aux États-Unis, citant les données de février, New York en avait 309, soit plus que tout autre État. L’Illinois a confirmé 144 cas, a indiqué l’agence.

Les responsables de la santé du New Jersey ont rapporté mardi qu'au cours des quatre dernières années, l'État comptait 132 cas confirmés et 22 autres considérés comme probables.

«Cela nous a tous pris par surprise», a déclaré David S. Perlin, responsable scientifique en chef du nouveau centre de découverte et d'innovation Hackensack Meridian, à Nutley, dans le New Jersey.

«Nous ne savons pas vraiment pourquoi cette infection a éclaté partout dans le monde. Nous le voyons dans les hôpitaux. Nous avons évidemment un problème à New York et dans le New Jersey, mais nous le voyons en Espagne, au Royaume-Uni, en Afrique du Sud, ailleurs», a ajouté le docteur Perlin.

Propagation sur les surfaces

C. auris se propage sur des surfaces où il peut rester pendant des jours, et se transmet aussi de personne à personne. Ces modes de transmission - et leur persistance - sont extrêmement rares pour les maladies fongiques.

Ce qui rend C. auris si meurtrier, c’est qu’il est également difficile à traiter et souvent mal identifié, selon les autorités.

Contrairement aux infections bactériennes, pour lesquelles les médecins ont de nombreux antibiotiques, les infections fongiques sont traitées par trois classes principales de médicaments. Cependant, certaines des infections à C. auris résistent aux trois.

Les patients qui ont été hospitalisés pendant de longues périodes, ceux qui ont un cathéter veineux central, ou qui ont déjà pris des antibiotiques ou des médicaments antifongiques sont les plus vulnérables au champignon.

D’où vient-il?

C. auris a été identifié pour la première fois en 2009 chez une femme japonaise qui avait une infection à l’oreille.

La plus ancienne souche connue remonte à 1996 en Corée du Sud, selon le ministère de la Santé du New Jersey. Depuis lors, il s'est étendu à au moins 20 autres pays.

Les CDC ont alerté les médecins en juin 2016, leur demandant de signaler les cas. Deux mois plus tard, les sept premiers cas aux États-Unis ont été signalés, six d'entre eux datant d'avant la notification des CDC.

Au Canada, le premier cas connu de Candida auris multirésistante a été signalé en juillet 2017. Il s’agissait d’une personne qui souffrait depuis deux ans de troubles récurrents de l'oreille après son retour d'un voyage en Inde où elle avait été hospitalisée.