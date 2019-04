Le régime fiscal au Canada doit être simplifié, selon l’IEDM

Le régime fiscal au Canada serait devenu «trop complexe et coûteux à administrer», selon une nouvelle étude de l’Institut économique de Montréal (IEDM), publiée mercredi.

Dans sa note, l’IEDM indique que le texte de la Loi de l’impôt sur le revenu comptait 4000 mots lors de son adoption en 1917, alors qu’il en comprend plus de 1,1 million aujourd’hui.

«C’est l’équivalent des sept volumes de la série Harry Potter réunis!», déplore Kevin Brookes, chercheur associé à l’IEDM et auteur de la publication.

Pour lui, «un sérieux exercice de simplification» s’impose pour faciliter la vie des contribuables.

Selon l’Institut, même les fonctionnaires ne s’y retrouvent pas, car «près du tiers des réponses données aux contribuables par les employés de l’Agence du Revenu du Canada (ARC) dans les centres d’appels sont erronées», peut-on lire dans la publication de l’IEDM.

«Le contribuable, lui, perd temps et argent. En moyenne, le coût de conformité à la Loi de l’impôt sur le revenu s’élevait à 501 $ pour chaque ménage canadien en 2012», a ajouté M. Brookes.

Pour l’IEDM, le Canada devrait s’inspirer du Royaume-Uni, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande qui ont «procédé à un examen détaillé de leur système fiscal dans le but de le simplifier, d’en réduire le contenu ou encore d’abolir certains crédits d’impôt».

Le coauteur de la publication, Mathieu Bédard, précise que l’élimination de crédits d’impôt devrait se traduire «par une baisse équivalente des taux d’impôt, et non pas par une hausse nette des taux d’imposition effectifs», ce qui permettrait, selon lui, d’abaisser le coût de perception des impôts pour le gouvernement et le contribuable, sans pour autant affecter les recettes fiscales de l’État.