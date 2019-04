L'enquête sur les femmes autochtones disparues et assassinées est terminée

Les commissaires de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées ont annoncé, mercredi, avoir terminé la rédaction de leur rapport.

Les conclusions des commissaires ne seront toutefois pas dévoilées avant le 3 juin, date où le rapport sera remis aux gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux lors d'une cérémonie de clôture à Gatineau.

Au cours de leur enquête, déployé en 2017 et 2018, les commissaires ont tenu 24 audiences publiques un peu partout au pays qui ont permis d'entendre 1484 membres de famille et survivantes, ainsi que 83 experts.

«La cérémonie de clôture et le rapport final marqueront l’aube d’un nouveau jour. Ils nous permettront de rendre hommage aux femmes et aux filles autochtones disparues et assassinées [et à leurs proches]», a expliqué l'Enquête nationale par communiqué.

Les auteurs de l'enquête espèrent que le rapport permettra «de bâtir un avenir plus sûr pour toutes les femmes, les filles, les jeunes et les personnes 2ELGBTQQIA (2 esprits, lesbienne, gai, bisexuel, transgenre, queer, en questionnement, intersexe et asexuel)

L'enquête sur les femmes autochtones a été marquée par nombre de témoignages et de récits difficiles à entendre, mais aussi par diverses controverses. Plusieurs membres clés de la commission ont claqué la porte au cours du processus.

Les commissaires avaient aussi demandé des extensions au gouvernement pour pouvoir poursuivre leurs travaux plus longtemps que prévu.

Le rapport de l'Enquête nationale devait être déposé le 30 avril, mais le fédéral a accepté de repousser cette date au 3 juin afin «d'assurer une traduction de la plus haute qualité» du rapport.