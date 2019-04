L’Ontario dévoile un plan ambitieux de 28,5 milliards $ dans les transports en commun

Des investissements de 28,5 milliards $ seront réalisés dans les réseaux de transport en commun de Toronto, une nouvelle qui risque de rendre jalouse la mairesse de Montréal, dont le rêve est de construire sa ligne rose.

Le premier ministre de l’Ontario Doug Ford a dévoilé mercredi ce plan visant à «faire bouger l’Ontario», lequel s’articule autour de quatre projets de transport en commun.

Le chef conservateur s’est engagé à investir 11,2 milliards $ sur les 28,5 milliards $ requis pour mener ces projets à bon port.

La ligne Ontario, qui coûtera à elle seule 10,9 milliards $, sera opérationnelle d’ici 2027, a-t-on annoncé. Elle fera 15 kilomètres et visera à soulager les autres lignes du métro de Toronto, ce qui rappelle le projet de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, qui veut, avec une éventuelle ligne rose, désengorger la ligne orange, en plus de desservir des secteurs comme Montréal-Nord et Lachine.

Le gouvernement ontarien a par ailleurs annoncé que la ligne de métro de la rue Yonge sera prolongée vers le nord au coût de 5,6 milliards $. Ce nouveau tronçon devrait être opérationnel peu de temps après la mise en service de la ligne Ontario.

Le prolongement du métro de Scarborough coûtera 5,5 milliards $, mais les utilisateurs ne pourront pas y voyager avant 2030. Enfin, le prolongement vers l’ouest de la ligne de transport léger sur rail Eglinton Crosstown coûtera 4,7 milliards $. Elle sera opérationnelle en 2031.

Bien que le premier ministre Ford se dise prêt à travailler avec la Ville de Toronto pour développer ces projets de transport en commun, le maire John Tory n’était pas présent au dévoilement du plan de 28,5 milliards $, mercredi. M. Tory est celui qui a battu Doug Ford dans la course à la mairie de Toronto en 2014.

«Notre gouvernement investit dans les transports afin de faciliter les trajets des usagers et des navetteurs ainsi que de leur offrir de nouvelles options», a dit Doug Ford.

Le premier ministre Ford a réitéré son intention de transférer la responsabilité de l’infrastructure du métro à la Commission de transport de Toronto (CTT).

Dans la dernière année, l’Ontario a par ailleurs inauguré l'expansion du réseau ferroviaire GO (trains de banlieue) vers Niagara Falls et St. Catharines. La province la plus populeuse du Canada a aussi réservé des milliards de dollars pour des projets de transport en commun à Hamilton et à Ottawa, en plus de donner le coup d'envoi au projet de transport léger sur rail à Mississauga, la ville voisine de Toronto.