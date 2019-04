Pas de train pour le Vendredi saint

Les personnes qui utilisent les lignes de train Deux-Montagnes et Mascouche pour aller travailler ne pourront pas le faire lors du Vendredi saint, considéré par exo comme une journée fériée.

Plusieurs clients ont sursauté mercredi en apprenant la nouvelle de la bouche d’un représentant du «24 Heures». C’est le service du dimanche qui s’applique lors des vendredis fériés. Or, comme il n’y a plus de service depuis le printemps dernier sur ces lignes pendant la fin de semaine à cause des travaux de construction du REM, les départs sont réduits à néant.

L’an dernier, les personnes qui travaillaient lors du Vendredi saint avaient pu prendre le train.

«C'est bon à savoir! Je vais devoir m'organiser, mais plus rien ne va m'étonner avec eux», a mentionné Sylvain Gallant.

Lors de la fin de semaine de Pâques, les employeurs peuvent choisir de donner congé à leur personnel le vendredi ou le lundi. «Il y a beaucoup de gens en congé, mais ceux qui travaillent, on doit quand même se rendre. Je vais prendre mon auto et me trouver un stationnement, mais, quand même, ce n’est pas l'idéal», a affirmé Alexandra Perreault.

Les clients de la ligne Deux-Montagnes pourront utiliser la ligne d’autobus 400 pour se rendre jusqu’au terminus Montmorency et ceux de la ligne Mascouche des navettes vers les stations Montmorency et Radisson, a souligné exo. Ces lignes desservent 18 000 clients.

«Si les gens ont au moins le choix de faire le trajet par bus, c’est le minimum essentiel, mais il pourrait y avoir quelques départs de maintenus cette journée-là, pour dépanner», croit François Pepin, président de Trajectoire Québec.

«Nos équipes sont en train d’évaluer la faisabilité de faire évoluer cette pratique dans les prochaines années, afin de mieux refléter la réalité de notre clientèle», a précisé la porte-parole d’exo Catherine Maurice.

Rappelons qu’après avoir informé ses clients que les trains sur la ligne Deux-Montagnes ne circuleraient pas à Noël et au Jour de l’An à l’automne 2018, exo a changé son fusil d’épaule à la suite d’un reportage publié dans le «24 Heures».

Les lignes Mont-Saint-Hilaire et Candiac ne seront pas desservies non plus, une situation qui n’est pas nouvelle pour leurs utilisateurs, puisqu’il n’y avait pas de service la fin de semaine sur ces lignes même avant les travaux du REM.

Le service régulier sera de retour dès le lundi de Pâques.

Travaux

Des travaux de signalisation du Canadian Pacific causeront par ailleurs des modifications sur trois lignes pendant la longue fin de semaine.

Les trains de la ligne Vaudreuil-Hudson s’arrêteront à la gare Dorval du vendredi au lundi, et les lignes Candiac et Saint-Jérôme s’arrêteront pour leur part à la gare Montréal-Ouest le lundi seulement. Des titres de transport seront distribués aux clients pour qu’ils prennent l’autobus puis le métro jusqu’au centre-ville.

Avec Béatrice Roy-Brunet, 24 Heures