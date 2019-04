Les spéculations sont nombreuses sur les candidats à la course à la direction du Parti libéral du Québec (PLQ) après la renonciation d’André Fortin annoncé mardi.

Parmi les noms qui reviennent le plus souvent figure celui de Pierre Moreau, défait lors de la dernière élection.

«J’ai échangé de messages texte avec lui et je n’ai pas eu de démenti. Il a suggéré qu’on se reparle dans quelques jours», a fait savoir Jonathan Trudeau.

«Est-ce que l’appel pourrait être tellement fort qu’il pourrait reconsidérer sa décision (de ne pas participer à la course à la direction, NDLR)? Je pense qu’il ne faut pas l’exclure à ce stade-ci.»

Pour Stéphane Bédard, la course à la direction du PLQ pourrait cependant être réglée plus vite que prévu.

«S’il ne nie pas, ça veut dire qu’il y pense et mesure ses appuis», a-t-il dit.

«Mais en réalité, je pense que Dominique Anglade peut barrer la course en ramassant le plus d’appuis possible dans ses collègues.»