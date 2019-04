Plus de 21 M $ pour les travaux d’aménagement de la rue Sainte-Catherine Ouest

Un contrat de 21,4 millions $ a été accordé à l’entreprise Aménagement Côté Jardin pour des travaux d’aménagement sur la rue Sainte-Catherine Ouest, du boulevard Robert-Bourassa jusqu'à la rue De Bleury.

Des travaux de construction de caniveaux, d'aménagement de la chaussée et des trottoirs en pavés de béton sur dalle structurale, de fosses de plantations, d'éclairage, de feux de circulation et de mobilier urbain sont prévus. Le prix du contrat est 20 % inférieur aux estimations de la Ville.

«Des entraves majeures de circulation sont donc à prévoir en 2019», a précisé la Ville mercredi.

«En 2020, les entraves seront principalement concentrées sur la rue Sainte-Catherine, car l'entrepreneur sera tenu de conserver en tout temps une voie de circulation nord-sud dans les intersections Robert-Bourassa et Union, et ce, en coordination avec les autres chantiers dans le secteur (REM et STM)», a-t-on aussi indiqué.

Les travaux débuteront en août prochain et se poursuivront jusqu’en novembre 2020, avec une pause hivernale.