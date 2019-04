Après avoir lancé un ultimatum, Québecor va passer de la parole aux actes si aucune entente n'est conclue avec le câblodistributeur Bell.

Dès ce soir 19h, les abonnés de Bell seront privés du signal de la chaîne TVA Sports, alors que débute la présentation des matchs des séries éliminatoires de la LNH.

Québecor déplore que Bell refuse de verser des redevances d’abonnement proportionnelles aux parts de marché des chaînes spécialisées appartenant au Groupe TVA, aux prises avec des difficultés financières en raison d'un système de redevances jugé obsolète et inéquitable.

Québecor réclame ainsi que le CRTC, qui réglemente les télécommunications, revoie le système de financement des chaînes télévisées.

Le président-directeur général et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau, a multiplié les représentations devant des élus, gens d’affaires et organismes pour plaider sa cause.

En entrevue à TVA Nouvelles, mardi, M. Péladeau a dit toujours espérer une issue positive à ce différend.

«Nous avons négocié, nous avons discuté avec les autorités réglementaires, nous persistons à penser que nous allons en arriver à une entente», a-t-il déclaré à Pierre Bruneau.

Du côté de Bell, on estime que la démarche de Québecor est illégale.

