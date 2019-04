Trudeau lance un appel au calme au sujet du débat sur la laïcité

Justin Trudeau condamne les propos du maire de Hampstead associant le projet de loi 21 à une forme de «nettoyage ethnique» et lance un appel au calme dans le débat sur la laïcité.

«Il faut faire attention de ne pas aller aux extrêmes et il y a assez de substance dans ce débat pour l’avoir de façon raisonnable», a dit le premier ministre, mercredi, avant de se rendre à une réunion du caucus libéral.

Il a du même souffle invité le maire de Hampstead, William Steinberg, à s’excuser pour ses propos qu’il juge inacceptables.

«Il y a un danger de dérapage et tous les politiciens ont le rôle de calmer le jeu [et] d’unir la population et non pas de la diviser», a ajouté le ministre du Multiculturalisme Pablo Rodriguez.

Le maire de Hampstead a toutefois indiqué en entrevue au quotidien «Le Devoir» qu’il n’a pas l’intention de s'excuser et qu’il a été mal compris.

Des élus fédéraux de toute allégeance ont aussi appelé à un débat plus modéré, mercredi. Le matin même, un Montréalais avait porté plainte contre le maire Steinberg devant la Commission municipale du Québec.

«Il a un gouvernement qui est légitime [au Québec], qui a été élu avec cette promesse et qui tente par tous les moyens de la réaliser. Ce n’est certainement pas en ayant des propos comme ça qu’on aide au débat», a commenté le lieutenant québécois pour les conservateurs, Alain Rayes.

Le bloquiste Louis Plamondon a de son côté qualifié d’ «irresponsable» la remarque du maire de Hampstead.

Il s’est aussi inquiété que son collègue libéral Anthony Housefather, député de Mont-Royal, puisse se retrouver au même rassemblement contre le projet de loi 21 que M. Steinberg ce weekend.

Un «rallye pour la liberté religieuse» organisé par une coalition d’élus dont ils font tous deux partie doit avoir lieu dimanche dans l’ouest de l’île de Montréal.

M. Housefather a affirmé que M. Steinberg ne serait pas de l’événement, mentionnant en anglais que les politiciens ont un devoir d’articuler le débat public dans des termes raisonnables.