Votre cellulaire est-il ciblé par des arnaques?

Les arnaques publicitaires représentent un marché fort lucratif de plusieurs milliards de dollars par année pour ceux qui savent exploiter pareil filon.

Pour vous, par contre, cela signifie des publicités vidéo cachées sur votre mobile, occasionnant une plus grande consommation de données cellulaires et une batterie qui s’épuise rapidement.

Le mal affecte surtout les appareils Android dont plusieurs développeurs d’applications tirent leur gagne-pain des revenus publicitaires.

Même si l’application est bien codée, il arrive que des fraudeurs piratent une application mobile pour y faire tourner des publicités vidéo dévoreuses de données cellulaires bien à l’abri derrière les bannières publicitaires, celles-là, tout à fait légitimes du développeur.

Ce faisant, le pauvre développeur reçoit sur son compte en ligne des tonnes de messages d’utilisateurs mécontents et, c’est le cas de le dire, une fort mauvaise publicité sur les médias sociaux ou sur la boutique Google Play Store.

Sans oublier que de votre côté, vos données mobiles Internet chèrement payées disparaissent en fumée tout comme les électrons de votre batterie.

Pour 20 milliards $ de fraudes publicitaires en 2018

Année après année, la somme des fraudes publicitaires ne cesse d’augmenter selon Digiday UK, une boîte spécialisée en marketing électronique.

Comme les revenus se trouvent dans les diffusions vidéo, c’est aussi là que se concentrent les fraudeurs dont les techniques se raffinent constamment.

Fonctionnement du stratagème

La bannière publicitaire du développeur qui apparaît dans l'application est visible pour ses utilisateurs.

Puis, dissimulés derrière cette bannière, les fraudeurs cachent des pubs vidéo en lecture automatique que personne ne voit réellement, mais qui sont enregistrées comme ayant été diffusées et visionnées.

Dans ce scénario, le développeur est payé pour la petite bannière publicitaire dans son application, mais les fraudeurs gagnent bien plus que ce montant en bourrant des publicités vidéo beaucoup plus lucratives derrière sa bannière.

En fin de compte, ce sont les marques dont les annonces ont été diffusées sur des lecteurs vidéo cachés qui perdent de l'argent au profit de ceux qui exploitent le programme.

La valeur des fraudes par publicités vidéo intrabannières atteint des dizaines de millions de dollars par mois.

Selon DoubleVerify, une firme spécialisée en mesures numériques, et plusieurs autres pointent la société israélienne Aniview basée à New York et sa filiale OutStream Media comme faisant partie du système de fraude d’après l’analyse des codes et autres informations des preuves vidéo.

En riposte, la société Aniview a démenti toute implication ou fraude et affirme que sa technologie développée par une de ses filiales a été utilisée par un tiers, sans son accord.

Comment se débarasser des pubs vidéos cachées

Outre le fait de générer des revenus illégitimes, les fausses publicités vidéo intrabannières peuvent vous pister, enregistrer vos activités ou voler des données confidentielles.

Vous soupçonnez votre mobile Android d’être infecté?

Voici comment se débarrasser des intrus numériques – vous serez étonnés du nombre de programmes qui peuvent se télécharger sans votre consentement.

- Couper toutes les connexions et éteindre votre appareil.

- Démarrer en mode sans échec (safe mode), habituellement en appuyant et en maintenant le bouton d’alimentation, suivi d’un long appui sur l’option Éteindre à l’écran et de confirmer sur Activer/Ok pour redémarrer en mode sans échec.

- Dans Réglages, trouver les applications suspectes à désinstaller

- Enfin, installer un programme antivirus à partir de la boutique Google Play Store. N’oubliez pas non plus d’effectuer vos mises à jour.