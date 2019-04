Aucun nouveau cas de rougeole au CUSM

Les autorités du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) se veulent rassurantes : aucun autre cas de rougeole n’a été détecté depuis qu’un de ses employés a contracté le virus.

Pour le moment, aucun des 270 patients ciblés et 43 employés ayant pu être en contact avec un travailleur de l'hôpital Royal-Victoria qui avait la rougeole et qui s'est rendu au travail entre le 23 et le 27 mars n'a été infecté.

«Il n’y a eu aucun cas secondaire, donc aucune transmission secondaire à notre cas contagieux. Nous avons évalué tous nos patients hospitalisés qui avaient été exposés. La grande majorité était immunisée et pour les quelques-uns dont on n’était pas certain, on a envoyé une sérologie. On attend le résultat», explique Dre Marie-Astrid Lefebvre, pédiatre et infectiologue au CUSM.

«La dernière date de la période d'incubation demeure le 17 avril», précise Dre Lefebvre.

Le CUSM confirme aussi qu'une dizaine d'employés n’ayant pu démontrer en début de semaine qu'ils étaient vaccinés ont été invités à demeurer temporairement à la maison.

La rougeole se manifeste par de la fièvre, un nez qui coule, de la congestion ou de la toux. Deux à quatre jours après l'apparition des premiers symptômes, on peut constater une éruption cutanée.

«Comme complications principales, il y a la pneumonie, la méningite et, parfois, le décès pour une personne sur 3000 contractant la rougeole», explique quant à elle Dre Renée Paré, médecin-conseil pour la Direction régionale de santé publique de Montréal.

Jusqu'à maintenant, au Québec, cinq cas de rougeole ont été signalés.

Des voyageurs ont contracté le virus à l'étranger, comme cela était le cas pour l'employé de Royal-Victoria, qui avait pourtant été vacciné dans le passé. Le vaccin est sûr à 95%.

«Aux voyageurs, on dit: mettez votre carnet de vaccination à jour parce qu’en Europe, en Asie et en Afrique, la rougeole circule», rappelle Dre Parée.