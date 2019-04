Injecter le propre sang d'un patient pour accélérer sa guérison

De nombreuses personnes souffrent de douleurs articulaires ainsi que d'arthrose, mais un nouveau traitement est maintenant accessible à Québec pour les soulager.

Le traitement en question, autrefois réservé aux athlètes de haut niveau, consiste à injecter le propre sang du patient pour aider à sa guérison.

«Notre organisme est capable de s'autoguérir», a dit à TVA Nouvelles l'orthopédiste Richard Lirette de la clinique Go Viva, jeudi.

On prélève le sang du patient qui souffre, par exemple, d'une déchirure au tendon de l'épaule et on le met dans une centrifugeuse.

On retire le plasma riche en plaquettes de ce sang et c'est ce qui est injecté dans la lésion pour régénérer les tissus.

«Les grands athlètes comme Rafael Nadal et Tiger Woods se sont tous fait injecter du plasma pour guérir leurs blessures», a ajouté le Dr Lirette.

C'est un traitement qui a fait ses preuves ailleurs dans le monde. Plusieurs études démontrent son efficacité. Toutefois, ce n'est pas couvert par le régime de santé publique et une seule injection peut coûter en moyenne 850 $.

«Pour les épicondylites, par exemple, des études ont démontré 93 % de bons résultats en deux ans. Ces patients auraient peut-être nécessité une chirurgie», a mentionné l'orthopédiste.

Il y a cinq semaines, David Dunn s'est fait donner une injection dans son genou qui le fait souffrir depuis sa jeunesse et déjà il en ressent les biens faits.

«Je suis surpris! La douleur de mon genou a diminué d'au moins 50 % depuis et on me dit que ça va progresser dans les prochaines semaines», conclut le patient.