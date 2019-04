Le chef du Parti libéral du Québec (PLQ), Pierre Arcand, a dit regretter ses propos de mercredi qui avançaient que les politiques de la Coalition avenir Québec (CAQ) pouvait avoir incité le maire d’Hampstead à comparer le projet de loi 21 à un «nettoyage ethnique».

«Je le regrette, je m’excuse si ces propos ont été mal interprétés. Si j’ai pu donner cette impression là je m’en excuse», a-t-il indiqué en entrevue à «La Joute».

«On était dans une mêlée de presse dans lequel on me posait beaucoup de questions et j’ai parlé de la CAQ qui divisait le Québec. Je comprends très que ce n’est pas sortie de la façon dont ça devait sortir.»

«Je n’ai jamais traité les Québécois de racistes»

Pierre Arcand est aussi revenu sur son échange avec François Legault ce jeudi au Salon Bleu.

«Tout ce que dit le premier ministre est carrément faux. Jamais, mais jamais, je n’ai traité de quelque façon que ce soit les Québécois de racistes. J’ai déjà dit que les Québécois et les Québécoises n’étaient pas racistes», a-t-il dit.

«Depuis le début je souhaite maintenir le débat le plus calme possible, le plus serein. C’est clair qu’on n’apprécie pas ce projet de loi mais le débat doit se faire de la meilleure façon possible. Je m’engage à le faire dans le futur et j’engage le premier ministre aussi à le faire», a-t-il ajouté.