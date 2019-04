Le café n’est plus un bien essentiel en Suisse

Le gouvernement suisse, qui fixe depuis des décennies des réserves stratégiques de denrées alimentaires afin de parer à toute pénurie, a indiqué jeudi qu'il voulait supprimer le café du stockage obligatoire, car ce n'est plus «un bien vital».

L'Approvisionnement économique du pays (AEP), l'autorité responsable de la gestion du stockage obligatoire d'aliments et de fourrages en Suisse, «est parvenu à la conclusion que le café n'était plus un bien vital», car il est «faiblement calorique» et ne contribue donc «pas à l'apport nutritionnel requis», a indiqué le gouvernement dans un communiqué.

Par ailleurs, l'AEP considère comme «faible» le risque de voir l'approvisionnement en café perturbé, car les plantations sont réparties sur trois continents et la récolte est possible tout au long de l'année.

Aussi «le stockage obligatoire de café, instauré pour des raisons essentiellement psychologiques, a perdu sa raison d'être», selon les autorités suisses.

Conformément à la procédure, les différentes parties intéressées par cette décision (groupes d'intérêts, entreprises...) sont actuellement consultées afin de voir si la proposition est bien acceptée. Si c'est le cas, la décision sera effective au 1er décembre, a expliqué à l'AFP une porte-parole du Département fédéral de l'Économie, Evelyn Kobelt.

En Suisse, le café est un produit de consommation courant, avec une consommation annuelle de 9 kg de «café vert» (non torréfié) par habitant, selon les statistiques officielles.

Les autorités suisses considèrent que constituer des stocks est une «mesure de prévention capitale» pour le pays, qui est tributaire des importations.

Ce stockage stratégique repose sur la coopération entre l'État et les entreprises privées. L'État fixe la composition et le volume des réserves obligatoires, mais elle ne détient pas ces stocks, constitués par des entreprises privées.

Actuellement, 15 entreprises détiennent des stocks obligatoires de café avoisinant les 15.300 tonnes (café vert en sacs). Ces réserves couvrent les besoins normaux de café pendant 3 mois pour la population suisse.