Le double meurtre de ces jeunes femmes résolu 46 ans plus tard

* Voyez un reportage de CNN en anglais dans la vidéo ci-dessus

Le 30 juin 1973, les cadavres de deux jeunes femmes de 19 ans étaient découverts à l’intérieur d’un cottage de Virginia Beach.

Les deux vacancières avaient été brutalement assassinées.

Les années ont passé et les proches de Janice Pietropola et de Lynn Seethaler n’ont jamais eu de réponses à leurs questions. Éventuellement, le cottage a été détruit et remplacé par des motels et des magasins. Et, après des années, ce dossier de meurtre est devenu un «cold case».

Voilà que près de 50 ans plus tard, grâce aux avancées technologiques, un homme devra faire face à la justice.

Ernest Broadnax, 80 ans, un résident de New York, a été arrêté lundi et accusé de deux chefs de meurtre au second degré et d’un chef de viol. Il doit être extradé bientôt vers la Virginie pour subir son procès.

L’automne dernier, le dossier des meurtres de Janice Pietropola et de Lynn Seethaler avait été rouvert à la suite de la réception de nouvelles informations, peut-on lire dans un communiqué de la police de Virginia Beach.

«Le dévouement et la ténacité ont porté fruit», a indiqué le corps policier après avoir annoncé l’arrestation de l’octogénaire.

Les policiers de Virginia Beach ont été avares de commentaires sur les éléments de preuve qui ont permis cette arrestation, parlant seulement d’une «avancée technologique qui n’était pas disponible il y a plusieurs années, mais qui est maintenant disponible en ligne».

Sentiments mitigés pour les proches

La nouvelle de l’arrestation a eu l’effet d’une bombe pour les proches de Janice Pietropola et de Lynn Seethaler.

Michael Pietropola, le frère de Janice, a confié à CNN avoir des sentiments mitigés par rapport à ce dénouement.

Heureux que justice puisse être rendue pour sa sœur et son amie, cette nouvelle «rouvre toutefois une blessure vieille de 1973».

«Nous espérons que, grâce au procès et aux procédures, nous obtiendrons des réponses, des réponses que la police ne peut même pas nous donner en ce moment», a déclaré M. Pietropola. «Nous pourrons peut-être ensuite comprendre ce crime impensable qui nous a pris la vie de ces deux magnifiques adolescentes», a-t-il ajouté.

Pour la famille Pietropola, c’est le néant depuis 1973. Personne n’a jamais pu savoir ce qui s’était passé et pourquoi les deux jeunes femmes avaient été assassinées.

«Qu'est-ce qui s’est passé dans la tête de cet homme? Qu'est-ce qui l'a poussé à choisir ma sœur et son amie? Qu'est-ce qui l'a poussé à cela? Telles sont les questions que j'aimerais résoudre en tant que frère», a conclu Michael Pietropola.

Ernest Broadnax est en liberté conditionnelle depuis 2013 après avoir purgé trois ans de prison pour agression, vol et tentative de vol.