Le maire de Hampstead n’a pas voulu blesser personne

Pour la première fois depuis la crise dans laquelle il est embourbé, le maire de Hampstead, William Steinberg, admet que ses paroles ont pu blesser des gens, mais jure que cela n’était pas son intention.

Or dans le même long message, publié jeudi après-midi sur Facebook, il ne présente aucune excuse et répète les mots «nettoyage ethnique» qui l’ont plongé dans l’embarras.

«Lors de la conférence de presse vendredi dernier, j’ai précisé clairement que JE NE PARLAIS PAS DE GÉNOCIDE comme au Rwanda ou en Serbie. J’ai aussi clairement indiqué que je ne parlais pas de violence et j’ai expliqué comment le projet de loi 21 amènerait moins de membres de minorités religieuses à s’installer au Québec et que ceux qui sont déjà ici s’en iraient. Je comprends que ces mots sont pénibles à entendre pour certains et je n’avais aucunement l’intention de blesser qui que ce soit. Je tenais simplement à faire voir aux gens les effets d’un projet de loi odieux. Parfois, il faut des mots forts pour ouvrir les yeux sur la réalité», écrit le maire Steinberg.

Dans ce paragraphe, le maire reprend en effet sur l’expression «nettoyage ethnique», des mots qui ont créé un réel malaise au sein de la population et dans la classe politique.

«Une société laïque n’impose pas une religion aux dépens des autres. Nous ne sommes pas un pays comme l’Arabie saoudite. Pourtant, c’est exactement ce que le projet de loi 21 tente de faire puisqu’il est discriminatoire à l’égard des religions qui exigent des croyants qu’ils portent des symboles de leur foi tels que la kippa, le hijab ou le turban. Ainsi, les juifs, les musulmans et les sikhs ne viendront plus dans un endroit où leurs possibilités d’emploi sont limitées. Ceux qui vivent déjà ici auront tendance à partir pour éviter que leurs enfants aient des perspectives d’emploi limitées. Il s’agit d’une tentative pour éloigner ceux qui pratiquent une religion minoritaire, pour ne laisser que les non-croyants et les chrétiens. C’est un nettoyage ethnique, non pas avec des fusils, mais avec une loi. C’est raciste et ignoble», avait déclaré le maire vendredi dernier.

William Steinberg invite enfin la population à participer à un rallye contre le projet de loi 21 le dimanche 14 avril à 11 h 30 à l’extérieur de l’hôtel de ville de Côte-Saint-Luc. Mais il réaffirme qu’il ne sera pas présent.

«J’encourage vivement tout le monde à y participer. Je n’y serai pas, puisque je ne veux pas que l'attention soit portée sur moi. Le conseiller Jack Edery prendra la parole au nom de Hampstead. Les médias devront écouter les orateurs et rendre compte des nombreux arguments contre le projet de loi 21 sans se laisser distraire par mes remarques antérieures», a conclu le maire de Hampstead.

Des excuses publiques réclamées

La Fédération québécoise des municipalités (FQM) a demandé, par voie de communiqué, que le maire de Hampstead s'excuse publiquement pour ses propos.

«Les propos de M. Steinberg sont inacceptables, et en refusant de s'excuser publiquement, il ne fait qu'envenimer un débat qui nécessite de la part de tous une grande sérénité et une écoute des arguments qui peuvent être parfois à l'opposé de nos convictions», a déclaré le président de la FQM, Jacques Demers.

«En tant que porte-parole des municipalités et des régions, la FQM condamne fermement les propos et l'attitude de M. Steinberg. Il doit s'excuser, et ce, le plus rapidement possible», a conclu M. Demers.