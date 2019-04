Le message à Justin Trudeau signé par le Bloc québécois

Le débat sur le projet de loi sur la laïcité se transporte à Ottawa, alors que le Bloc québécois embarque dans la mêlée en sommant Justin Trudeau de se mêler de ses affaires.

Un panneau réclame installé à l’entrée de l’autoroute 417, affiche le message clair, unilingue anglais, pour le premier ministre: «Québec knows what is right for Québec. Thank you.»

Une lettre ouverte a été envoyée aux médias canadiens et une campagne web a également été déployée.

«Hier encore, le premier ministre a indiqué qu’il soutiendra les adversaires de la loi québécoise sur la laïcité avec nos propres taxes et nos propres impôts. Ces élus ont refusé de condamner les propos d’un maire qui associe la laïcité de l’État québécois à un nettoyage ethnique», a indiqué Yves-François Blanchet en faisant référence aux propos du maire William Steinberg de Hampstead.

«Hier encore, Justin Trudeau a aussi déclaré au sujet de la loi de Québec qu’elle légitimise la discrimination. Pourtant, elle s’applique à tous et à toutes. L’Assemblée nationale est souveraine pour parler au peuple, au nom de la nation québécoise. Elle débattra librement des règles de laïcité parmi ses propres employés comme le désire les Québécois», a conclut le chef du Bloc québécois.