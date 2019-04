Le site d’injection supervisée déplacé?

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale envisage d’éloigner son service d’injection supervisée (SIS) du boulevard Charest, dans le quartier Saint-Roch.

Près d’un an après avoir choisi un emplacement près des bretelles de l’autoroute Dufferin, sur la rue Sainte-Marguerite, où la Ville était même prête à lui céder un terrain, le CIUSSS aurait montré de l’ouverture pour installer ce service ailleurs, mais toujours dans le quartier Saint-Roch.

Plus à l’est

Selon TVA Nouvelles, les responsables du projet ont ciblé un autre lieu potentiel dans le secteur de la rue Saint-Anselme, soit près de la centrale de police Victoria, à l’est du quartier. Toutefois, le CIUSSS n’aurait pris aucune décision définitive, et le site d’abord envisagé serait toujours considéré comme une option valable.

Les nombreuses préoccupations exprimées lors des consultations publiques de l’été 2018 auraient conduit à cette réflexion.

« Il faut que les gens se sentent en sécurité et il faut que le milieu soit accueillant, parce que si les gens ont des craintes, ont des peurs, sentent qu’il y a des tensions, ils n’iront pas », a déclaré à TVA Nouvelles Mario Gagnon, directeur de l’organisme Point de repères, qui sera appelé à jouer un rôle important dans la réalisation du projet.

Malgré les craintes exprimées, M. Gagnon estime qu’un « consensus » se dégage maintenant sur l’importance d’implanter un SIS à Québec.

Craintes

Lors de l’annonce du site, des citoyens et des commerçants avaient dit craindre une hausse de la criminalité et une plus grande présence des utilisateurs de drogues par injection (UDI). Certains avaient aussi le sentiment que le choix de l’emplacement était coulé dans le béton.

Le CIUSSS et ses partenaires ont plutôt fait valoir que le SIS était indispensable pour offrir un endroit sécuritaire aux personnes UDI et pour les amener à se défaire de leur dépendance. Ils estiment qu’un SIS aura des retombées positives dans l’espace public, comme la diminution de seringues retrouvées dans l’environnement.