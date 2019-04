Le visage de Trivago retrouvé intoxiqué et inconscient derrière son volant

L’acteur Tim Williams, connu pour avoir été le visage des publicités de la compagnie allemande Trivago, a été arrêté à Houston et accusé de conduite avec les facultés affaiblies après que les policiers l’eurent retrouvé inconscient derrière le volant de son véhicule, mercredi après-midi.

Selon des informations publiées par la chaîne ABC, Williams a été retrouvé intoxiqué et le pied sur les freins alors que son véhicule se trouvait en pleine voie de circulation.

L’acteur – ou plutôt son personnage de «l’homme Trivago» – est devenu un phénomène culturel populaire grâce à son style négligé et débraillé. Des articles ont même été consacrés au style de Williams, décrivant les étapes à suivre pour obtenir cette apparence. En 2017, le prestigieux magazine Rolling Stone publiait un article à son sujet intitulé «What’s the Deal with the Trivago Guy? Meet TV’s Sloppy, Sexy Pitchman» (Que se passe-t-il avec l’homme Trivago? Rencontrez le vendeur à l’allure sexy et négligée de la télé).

Natif de Houston, au Texas, Williams a amorcé sa carrière dans le milieu des années 90, avant de devenir le visage de Trivago en 2016, incitant les Canadiens et les Américains à magasiner leurs hôtels sur la plateforme en ligne pour économiser sur le prix de leur voyage.

Un porte-parole de la compagnie n’a pas répondu aux demandes d’entrevue de la chaîne ABC.

Williams a été libéré sous promesse de comparaître de la prison de Harris County, où il a été brièvement incarcéré à la suite de son arrestation.