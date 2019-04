Les pannes d’électricité causent du gaspillage de nourriture

Des commerces de la Rive-Nord ont dû jeter une tonne de nourriture à cause des pannes d’électricité qui sévissent depuis lundi. L’épicerie Chamard ainsi que sa boulangerie à Repentigny ont perdu au moins 12 000 $ avec les produits alimentaires jetés.

« Et ça, c’est uniquement pour les produits, on a dû refuser des livraisons, le guichet ne fonctionnait pas et on a fermé mardi », a raconté la propriétaire Linda Rivest.

« J’ai le goût de pleurer, on a tout nettoyé les frigos, on se dépêchait à tout remplir de nouveau et on a encore une panne », a pour sa part déploré Chantal Mills, gérante de la boulangerie.

Diane Dufour, copropriétaire du restaurant le Vieux-Terrebonne, mentionne pour sa part avoir subi des pertes d’au moins 1500 $.

« Mais on a pu en garder un peu parce qu’on a une génératrice pour le congélateur », dit-elle.