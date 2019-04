«Ma douleur n’est pas votre divertissement», clame une gymnaste

La gymnaste américaine qui s’est fracturée les deux jambes lors d’une compétition vendredi dernier implore les internautes de cesser de partager la vidéo qui montre sa terrible chute.

«Je vous le demande, s’il vous plait, arrêtez», a écrit Samathan Cerio sur Twitter, mercredi. «À vous tous qui partagez et m’identifiez dans la vidéo où je me blesse, je vous demande d’arrêter. Vivre une telle douleur, et voir mes genoux plier de façon anormale dans la vraie vie était suffisamment horrible, mais de continuer de le voir dans des vidéos et des photos - parce que des gens se donnent le droit de le ''reposter'' - ce n’est pas correct. J’ai de la famille, des amis, et des coéquipiers qui n’ont pas besoin de me voir me blesser encore et encore. Ma douleur n’est pas votre divertissement», a-t-elle écrit.

La gymnaste exécutait un double salto avant vendredi dernier lors d’une demi-finale de la NCAA en Louisiane.

Ses genoux ont fait une flexion inversée, la faisant tomber au sol.

Be so positive that negative people don’t want to be near you. pic.twitter.com/sKx5cXePlV — sam_cerio (@sam_cerio) 10 avril 2019

Samantha Cerio s’est tordue de douleur et a dû être évacuée en civière.

Elle a annoncé sa retraite de la gymnastique quelques jours plus tard, une retraite déjà prévue qui n’était pas liée à sa blessure.

Elle a subi une intervention chirurgicale de deux heures et demie au début de la semaine et se rétablit lentement à l'hôpital. Les médecins s'attendent à ce qu’elle se rétablisse complètement.

Elle compte être capable de marcher lors de son mariage prévu dans deux mois, rapporte CBS.

«Je ne pourrais être plus fier de la personne que la gymnastique m'a fait devenir. Cela m'a appris le travail acharné, l'humilité, l'intégrité et le dévouement, pour n'en nommer que quelques-uns. Cela m'a donné des défis et des obstacles que je n'aurais jamais imaginés, a testé qui je suis en tant que personne», avait-elle indiqué sur Instagram.

Cerio, qui étudie en génie aérospatial, a obtenu son diplôme en mai et travaille chez Boeing, où elle prévoit travailler sur des fusées en tant qu’ingénieure en analyse de la conception des structures.